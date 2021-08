Sebastian Burduja (PNL), îndemn pentru tineri la Serbarea de la Putna / video

Sebastian Burduja, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a participat la evenimentul „Serbarea de la Putna 150. Continuitatea unui ideal“. Prezența acestuia s-a datorat și faptului că în 2011, atunci când se aniversau 140 de ani de la Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni, a fost unul dintre organizatorii evenimentului aniversar de la Mănăstirea Putna.

„La 140 de ani de la Primul Congres al tinerilor români de pretutindeni, Liga Studenților Români din Străinătate a avut această inițiativă, iar cu sprijinul Patriarhiei și al părinților de aici, de la Mănăstirea Putna, am reușit să marcăm acel moment. De asemenea, a fost o adunare, mai mică decât cea de astăzi, în care am scris un program, România 2030 prin care am adunat gândurile acelei generații pentru cum să arate această țară. Totodată, am lăsat aici o placă pentru a marca acel moment și am spus că ne dorim o țară puternică, o țară unită, o țară care să-și regăsească valorile. Dacă atunci au fost unii care ne-au criticat pentru că ne întâlnim la Putna, deși aici s-a întâmplat la 1871 Serbarea de la Putna, cred că anii aceștia ne-am dat cu toții seama cât de important este să ne păstrăm valorile, tradițiile și credința.“, a precizat Sebastian Burduja.

Mesaj pentru tineri

„Tinerilor de astăzi le-am transmis, în revista Mănăstirii, și mă bucur că am avut această onoare, un îndemn să-și conștientizeze rolul și să și-l asume, împreună cu tradiționalul nostru îndemn, Înainte Împreună, pe care la-m spus și acum 10 ani și mă bucur foarte mult că tinerii de azi au înțeles rolul pe care îl au și pun în operă misiunea generației lor. Chiar la acest Congres, Mihai Eminescu spunea că cel mai important este ca fiecare generație să-și înțeleagă locul în înlănțuirea timpului.

Am două mesaje. Această mare serbare este în primul rând despre unitate și îi felicit pe toți cei care au putut veni aici din toate teritoriile răpite României în decursul istoriei, cu conștiința că aceste locuri vor reveni acasă într-un orizont și cu ajutorul bunului Dumnezeu. De asemenea, transmit și un mesaj de responsabilitate, pentru că fiind uniți și asumându-ne rolul de a desăvârși unitatea poporului român, putem să avem și răspunderea faptelor noastre“, a conchis Sebastian Burduja.

Ce nu s-a văzut la televizor de la Serbarea de la Putna unde au participat și Patriarhul Daniel, Ioan Aurel Pop, Sebastian Burduja

La Mănăstirea Putna, în perioada 14-16 august 2021, s-au aniversat 150 de ani de la Prima Serbare a românilor de pretutindeni, organizată în 1871 de generația lui Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Ciprian Porumbescu.

Tineri din mai multe asociații studențești au format un comitet de inițiativă prin care au organizat evenimentul „Serbarea de la Putna 150. Continuitatea unui ideal“. Asemeni junilor de la 1871, tinerii din prezent au depus o candelă de argint pe mormântul lui Ștefan cel Mare. La eveniment s-au raliat Consiliul Județean Suceava, Patriarhia Română și Academia Română.

Manifestările din 14-16 august au fost deschise de însuși Preafericitul Patriah Daniel, iar printre cei prezenți s-au aflat Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Alexandru Zub, Ana Blandiana, Gheorghe Flutur și Sebastian Burduja (citește mai mult AICI).

