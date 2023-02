Se întâmplă o dată la 50 000 de ani. Cometa Verde va putea fi văzută astăzi cu ochiul liber

Dacă sunt condiții meteo favorabile, cometa verde poate fi văzută în zone precum Indonezia, cu ajutorul unui binoclu. Coama stelei are o lungime de 50.000 de kilometri și are o nuanță verde atunci când lucește, datorită unui gaz produs din interacțiunea cu căldura de la razele solare, spun specialiștii.

Astăzi, 1 februarie 2023, cometa C/2022 E3 (ZTF) se va afla la 42 de milioane de kilometri depărtare de Pământ, și va putea fi văzută cu ochiul liber.

The green comet C/2022 E3 (ZTF) is zooming back past us after almost 50,000 years. On February 1st, the comet will come within 26 million miles of Earth before speeding away again, not returning for millions of years. pic.twitter.com/OruyZz0vaK