Data publicării:

Se închide Transfăgărășanul

Transfagarasan Foto: Crișan Andreescu
Transfagarasan Foto: Crișan Andreescu

Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide vineri dimineaţă din cauza unui eveniment automobilistic.

Circulaţia rutieră pe drumul naţional DN7C (Transfăgărăşan) se va închide vineri, în intervalul orar 8:00-11:00, pentru organizarea evenimentului automobilistic "Tribute to Transfăgărăşan by Porsche".

Potrivit unui anunţ al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), circulaţia se va închide temporar pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) şi Bâlea Cascadă (km 129 + 000).

Acest eveniment presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de autoturisme marca Porsche pe o distanţă de 24 km pe următorul traseu: Bâlea Cascadă - DN 7C (km 129) - Bâlea Lac - DN 7C (km 116+808, jud. Sibiu) - Conacul Ursului (km 105, jud. Argeş). 

Se închide Transfăgărășanul
George Simion face „referendumuri", dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

