Se închide Transfăgărășanul

Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide vineri dimineaţă din cauza unui eveniment automobilistic.

Circulaţia rutieră pe drumul naţional DN7C (Transfăgărăşan) se va închide vineri, în intervalul orar 8:00-11:00, pentru organizarea evenimentului automobilistic "Tribute to Transfăgărăşan by Porsche".



Potrivit unui anunţ al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), circulaţia se va închide temporar pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) şi Bâlea Cascadă (km 129 + 000).



Acest eveniment presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de autoturisme marca Porsche pe o distanţă de 24 km pe următorul traseu: Bâlea Cascadă - DN 7C (km 129) - Bâlea Lac - DN 7C (km 116+808, jud. Sibiu) - Conacul Ursului (km 105, jud. Argeş).

