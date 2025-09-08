Data publicării:

EXCLUSIV  Scumpiri masive pe piața cosmeticelor: Ingredientele care dau peste cap industria frumuseții

Industria frumuseții se confruntă cu o nouă provocare. Iasomia, floarea cu parfum inconfundabil și beneficii cosmetice de neînlocuit, devine tot mai rară din cauza schimbărilor climatice. În același timp, nucile de shea riscă să se transforme într-un lux, după ce mai multe țări africane au decis să interzică exporturile. Despre aceste subiecte, dar și despre impactul lor asupra consumatorilor, au discutat Mirela Vescan și Thea Haimovitz în cadrul „Beauty News”, rubrica de actualitate de la Mi-Th Influencer.

Încălzirea globală și deciziile economice luate de statele producătoare redesenează harta industriei frumuseții. Iasomia și untul de shea, două ingrediente esențiale pentru parfumuri și cosmetice, vor deveni tot mai greu de obținut și, implicit, mai scumpe. În fața acestor schimbări, consumatorii se pot aștepta la un val de produse premium, dar și la un acces mai limitat la ingrediente naturale considerate până acum de bază.

Iasomia, floarea care nu poate fi înlocuită chimic

În această primăvară, temperaturile extrem de ridicate din Egipt și Tunisia au afectat grav culturile de iasomie. Florile, extrem de sensibile, nu au înflorit, ceea ce înseamnă că piața globală se va confrunta cu o criză de aprovizionare.

„În această primăvară, a anului 2025, a fost foarte cald în Egipt și în Tunisia, ca în tot Nordul Africii crește iasomia, iar aceasta nu a înflorit. Drept consecință o să devină un ingredient rar și scump, pentru că iasomia e una din puținele flori care nu poate fi imitată chimic. Este o veste tristă, pentru că iasomia miroase sublim și are și proprietăți vindecătoare”,  spune Mirela Vescan. 

„Iasomia este o plantă extrem de delicată, iar floarea și mirosul de iasomie este cel care este legat de deschiderea chakrelor de comunicare și de facilitarea stării de iubire. De exemplu, uleiul esențial de iasomie, dacă îl dai pe ovare și pe uter, ca femeie, dar și ca bărbat dacă îl folosești pe zona de burtă, cât se poate de jos, stimulează feminitatea sau masculinitatea și atrage către tine pe o undă de iubire, sau oamenii care ar putea fi interesați de tine.

Uleiul de iasomie este extraordinar și în cosmetică, nu doar pentru miros, ci pentru faptul că face pielea să producă sebum. Pielea care este uscată, care îmbătrânește, dacă o dai cu o cremă cu ulei de iasomie îți va mulțumi. Dar trebuie să ai grijă, pentru că dacă pui mai mult ulei de iasomie decât trebuie, chiar și dacă ai o piele foarte uscată poți face coșuri. Deci iasomia este produsul care reglează cantitatea de iubire cu care un organ lucrează, te reglează pe tine ca și cantitate de iubire pe care o dai sau pe care o primești. Este o veste foarte proastă pentru că asta mie mi-arată la nivel universal că nu stăm bine cu iubirea pe globul pământesc”, o completează Thea Haimovitz.

Criza nucilor de shea: exporturile interzise

Pe lângă iasomie, industria frumuseții se confruntă și cu o problemă legată de untul de shea. Nigeria, alături de Ghana, Togo, Mali și Coasta de Fildeș, a decis să interzică exportul de nuci de shea, pentru a stimula prelucrarea și producția locală.

„Știrea asta e peste tot și trebuie să știm de ea. Sunt țări în Africa producătoare de nuci de shea și autoritățile interzic exportul tocmai ca să stimuleze producția locală. Mi se pare o măsură foarte bună pentru ei pentru că untul de shea este extraordinar de bun, este căutat. Este folosit în industria cosmetică, în industria frumuseții, dar unde nu folosește untul de shea?”, punctează Mirela Vescan.

„Din punctul meu de vedere este un ingredient fără de care noi nu putem funcționa atunci când facem produse cosmetice. Este un produs de bază și mi-e frică că ne vor scumpi anumite produse din cauza prețurilor care vor crește nebunește.

De exemplu și iasomia este unul dintre cele mai scumpe ingrediente. Când le folosești, uleiul de iasomie, mai ales uleiul esențial de iasomie, face parte din uleiurile cu notă înaltă și există în România firme care vând uleiul de iasomie la 5 ml și prețul pornește de la 120 de euro în sus. Imaginează-ți și nuca de shea cam la ce prețuri poate ajunge?”, spune Thea Haimovitz.

„Eu știu și la noi în țară sunt fabrici care importă unt de shea pe care îl incorporează ca și ingredient în produsele lor, cremă de masaj, cremă pentru corp, unt pentru corp și așa mai departe. Va crește foarte mult prețul sau vor importa untul ca tare, nu nucile și se vor scumpi și produsele noastre”, concluzionează Mirela Vescan. 

Video

Youtube video image

