Scrisoare din partea lui Trump către Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei. Ce urări și semnale politice a primit Kievul

Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, președintele american Donald Trump i-a transmis Kievului o scrisoare în care a lăudat curajul poporului ucrainean și și-a reafirmat încrederea în viitorul statului independent, notează CNN.

Mesajul lui Trump a fost publicat pe X de către Volodimir Zelenski, care, în aceeași zi, a postat și el un scurt mesaj: „Nu vom pierde.”

La marcarea zilei au contribuit şi alţi şefi de stat

La marcarea zilei au contribuit şi alţi şefi de stat: presa relevă că au transmis urări şi lideri precum Xi Jinping, Regele Charles şi „Papa Leon”. De asemenea, prim-ministrul canadian Mark Carney a efectuat prima sa vizită oficială în Ucraina, folosind platforma X pentru a sublinia că sprijinul Canadei pentru Kiev este „neclintit” şi că Ottawa stă alături de ucraineni „la fiecare pas în lupta voastră pentru a vă apăra suveranitatea”.

Emisarul special american pentru Ucraina, Keith Kellog, a fost şi el prezent la ceremonia de la Kiev.

Scrisoarea lui Trump adresată ucrainenilor

Mesajul trimis de Trump survine la câteva zile după declaraţia în care liderul american a spus că îi va oferi lui Putin „câteva săptămâni” pentru a încerca să rezolve conflictul, extinzând astfel termenul discutat pentru o potenţială dezescaladare. În scrisoarea adresată ucrainenilor, Trump a subliniat:



“Oamenii din Ucraina au un spirit de neînvins, iar curajul țării voastre îi inspiră pe mulți. Statele Unite respectă lupta voastră, onorează sacrificiile voastre și cred în viitorul vostru ca națiune independentă. Acum este momentul să punem capăt crimelor fără sens. Statele Unite sprijină o soluție care duce la o pace de lungă durată, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”.

În ciuda întâlnirii anterioare dintre Trump și Putin din Alaska, fără rezultate concrete, bombardamentele au continuat în ultimele zile

În replică, Zelenski a mulțumit pentru cuvintele de susținere în discursul său de Ziua Independenței:



“Ucraina este mai puternică și are demnitate. Și Ucraina nu așteaptă gesturi de bunăvoință, ci are voința sa de a pune în practică ceea ce este necesar pentru noi. Aceasta este Ucraina de astăzi. Și o astfel de Ucraina nu va mai fi niciodată forțată în istorie să îndure rușinea pe care rușii o numesc 'compromis'. Avem nevoie de o pace justă. Viitorul nostru va fi decis exclusiv de noi. Și lumea știe asta”.

Zilele recente au fost însă marcate şi de ostilităţi: Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că, în ajunul Zilei Independenței, Rusia a lansat 72 de drone și o rachetă balistică asupra teritoriului ucrainean, majoritatea fiind doborâte.

În ciuda întâlnirii anterioare dintre Trump și Putin din Alaska, fără rezultate concrete, bombardamentele au continuat în ultimele zile. Tot duminică, Ucraina a efectuat atacuri cu drone pe teritoriul rus, care, potrivit relatărilor, au provocat incendii într-o centrală nucleară şi la un terminal petrolier, conform CNN.

CITEȘTE ȘI: Incendiu la o centrală nucleară din regiunea rusă Kursk, după un atac cu drone

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News