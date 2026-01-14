€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Stiri Școli închise din cauza zăpezii. Situația actualizată
Data publicării: 17:04 14 Ian 2026

Școli închise din cauza zăpezii. Situația actualizată
Autor: Anca Murgoci

zapada zăpadă

A fost actualizată situația școlilor.

 

Potrivit informațiilor comunicate astăzi, 14 ianuarie (ora de referință: 16:00), de către inspectoratele școlare județene, 6 unități de învățământ (câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu & Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, își vor desfășura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice improprii.

De asemenea, într-o unitate de învățământ din județul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată , urmând ca orele de curs să fie recuperate.


Eventuale actualizări vor fi operate în funcție de dinamica situației.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zapada
elevi
scoala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele declarații despre interviul dat de Mario Iorgulescu
Publicat acum 21 minute
Norvegia trimite întăriri în Groenlanda: Doi militari din țara scandinavă vor consolida securitatea în Arctica
Publicat acum 35 minute
Turiștii ocolesc SUA: Europa și Japonia câștigă teren
Publicat acum 37 minute
BOR respinge acuzațiile privind neplata impozitelor. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, clarificări
Publicat acum 54 minute
Prima Lună Nouă din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat acum 8 ore si 11 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close