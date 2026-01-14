Școli închise din cauza zăpezii. Situația actualizată

A fost actualizată situația școlilor.
Potrivit informațiilor comunicate astăzi, 14 ianuarie (ora de referință: 16:00), de către inspectoratele școlare județene, 6 unități de învățământ (câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu & Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, își vor desfășura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice improprii.
De asemenea, într-o unitate de învățământ din județul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată , urmând ca orele de curs să fie recuperate.
Eventuale actualizări vor fi operate în funcție de dinamica situației.
