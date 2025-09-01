SCO lansează o Bancă de Dezvoltare și își extinde „familia” la 27 de membri

Organizația de Cooperare de la Shanghai lansează o bancă de dezvoltare și își extinde familia la 27 de membri.

Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) au anunțat, în cadrul summitului de la Tianjin, înființarea unei Bănci de Dezvoltare care va sprijini proiecte majore de infrastructură și va impulsiona creșterea economică în regiune.

Potrivit ministrului chinez de externe, această inițiativă va oferi un „impuls puternic” economiilor țărilor membre și va contribui la consolidarea cooperării economice și financiare. Totodată, liderii SCO au decis să unifice formatele de „parteneri de dialog” și „observatori” într-o singură categorie de „țări partenere”, ceea ce extinde „familia SCO” la 27 de membri.

În declarația finală a summitului, statele membre au făcut apel la comunitatea internațională să mențină o perspectivă corectă asupra celui de-Al Doilea Război Mondial și să respingă reinterpretările istorice.

Oficialii au subliniat, de asemenea, că turbulențele frecvente la nivel regional și ascensiunea curentelor anti-globaliste au accentuat deficitul de guvernanță globală, ceea ce face necesară o cooperare mai strânsă între țările SCO.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News