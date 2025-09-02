Data actualizării: | Data publicării:

Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu

Autor: Andreea Deaconescu
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Ambasada Statelor Unite la București a anunțat schimbări semnificative privind procedura de solicitare și reînnoire a vizelor, modificări care intră în vigoare începând de marți, 2 septembrie 2025. Noile reguli restrâng considerabil categoriile de persoane care pot obține o viză fără a susține un interviu.

„Începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular”, precizează Ambasada SUA.

Concret, doar două mari categorii de solicitanți vor mai fi exceptate de la interviu. Prima categorie include persoanele care aplică pentru vize diplomatice sau oficiale, respectiv pentru tipurile A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor sau angajaților personali ai funcționarilor acreditați), G-1 până la G-4, NATO-1 până la NATO-6 și TECRO E-1. A doua categorie vizează cetățenii care își reînnoiesc vizele de tip B-1, B-2 sau B1/B2, cu condiția ca acestea să fi fost emise cu valabilitate maximă, să fi expirat în ultimele 12 luni și solicitantul să fi avut minimum 18 ani la data aprobării vizei precedente.

Chiar și în aceste cazuri, regulile sunt stricte: cererea trebuie depusă în țara de cetățenie sau rezidență, aplicanții nu trebuie să fi primit vreodată un refuz (cu excepția situațiilor ulterior soluționate) și să nu existe nicio neeligibilitate evidentă ori potențială. Totodată, Departamentul de Stat subliniază că „funcţionarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv”.

Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească în permanență informațiile publicate pe site-urile ambasadelor și consulatelor americane pentru a afla detalii actualizate despre cerințele de aplicare și serviciile disponibile.

Aceste măsuri se înscriu în linia politicilor promovate de administrația Trump, care a mizat pe creșterea vigilenței și limitarea imigrației ilegale. În plus, Washingtonul va introduce și o nouă taxă, denumită „taxa de integritate a vizei”, în valoare de minimum 250 de dolari, ce se va adăuga costurilor deja existente pentru procesarea documentelor.

Cifrele oficiale arată dimensiunea fenomenului: în anul fiscal 2024, Statele Unite au emis aproape 11 milioane de vize de non-imigrant. În același timp, perspectiva României de a intra în programul Visa Waiver rămâne incertă. La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii țării noastre în acest program, motivând că este necesară „respectarea cerinţelor stricte de securitate” impuse de legislația americană.

