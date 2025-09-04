Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol

Prințesa de Wales și-a făcut apariția cu un look nou, după câteva luni de absență din viața publică.

Kate Middleton și-a etalat cel mai deschis păr de până acum în prima apariție publică alături de Prințul William, după o absență de câteva luni.

Kate și-a schimbat culoarea părului

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a atras atenția cu un nou look în cadrul unei vizite oficiale alături de soțul său, Prințul William, potrivit New York Post.

Cuplul a participat joi, 4 septembrie, la inaugurarea grădinilor recent renovate ale Muzeului de Istorie Naturală din Londra, marcând prima lor apariție împreună în fața publicului după aproape două luni.

Prințesa de Wales a atras toate privirile

Deși grădinile reprezentau atracția principală a vizitei, privirile au fost atrase de părul blond al prințesei.

Kate Middleton, patroană a muzeului, și-a purtat părul liber, iar ținuta business casual a fost completată de un sacou texturat, o cămașă albă, pantaloni închiși la culoare, mocasini maro din piele întoarsă și un colier cu inițialele copiilor săi: George, Charlotte și Louis.

Prințul William a purtat un blazer închis peste o cămașă bleu și pantaloni închiși la culoare.

Cei doi au fost întâmpinați de elevi din Manchester și Londra, cărora le-au vorbit despre importanța petrecerii timpului în natură.

Părul prințesei a părut mult mai deschis la culoare față de apariția sa de la Wimbledon, în luna iulie. Evenimentul marchează prima apariție oficială a acesteia de la al treilea turneu de Grand Slam din acest an încoace.

