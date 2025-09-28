Scene dramatice la circ. O acrobată a murit în fața spectatorilor, inclusiv mulți copii

O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane, transmite duminică DPA.



Accidentul s-a produs în faţa a aproape 100 de spectatori, inclusiv multe familii cu copii, a declarat duminică un purtător de cuvânt al poliţiei, Stefan Heiduck.



Artista a fost declarată decedată la faţa locului.



Purtătorul de cuvânt nu a putut oferi detalii despre vârsta sau naţionalitatea femeii. În urma căderii fatale, spectacolul s-a oprit şi spectatorii au părăsit cortul de circ.



Poliţia din Bautzen, situată la est de Dresda, a clasificat incidentul drept accident de muncă.



În prezent, nu există dovezi de neglijenţă a unei terţe părţi, a declarat purtătorul de cuvânt, menţionând că artiştii de circ sunt, în general, responsabili pentru pregătirea propriului echipament.