€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:07 28 Sep 2025

Scene dramatice la circ. O acrobată a murit în fața spectatorilor, inclusiv mulți copii
Autor: Irina Constantin

circus-993632_1280 foto Pixabay/ ilustrativ
 

O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane, transmite...

O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane, transmite duminică DPA.

Accidentul s-a produs în faţa a aproape 100 de spectatori, inclusiv multe familii cu copii, a declarat duminică un purtător de cuvânt al poliţiei, Stefan Heiduck.

Artista a fost declarată decedată la faţa locului. 

Purtătorul de cuvânt nu a putut oferi detalii despre vârsta sau naţionalitatea femeii. În urma căderii fatale, spectacolul s-a oprit şi spectatorii au părăsit cortul de circ.

Poliţia din Bautzen, situată la est de Dresda, a clasificat incidentul drept accident de muncă.

În prezent, nu există dovezi de neglijenţă a unei terţe părţi, a declarat purtătorul de cuvânt, menţionând că artiştii de circ sunt, în general, responsabili pentru pregătirea propriului echipament. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acrobata
deces
circ
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Am votat pentru Acasă, pentru R. Moldova! Declarații de la urne: Acum e un moment decisiv
Publicat acum 19 minute
Scene dramatice la circ. O acrobată a murit în fața spectatorilor, inclusiv mulți copii
Publicat acum 28 minute
Zelenski anunță un "mega acord" estimat la 90 de miliarde de dolari cu SUA pentru arme
Publicat acum 31 minute
Cu demisia pe masă! Bogdan Chirieac traduce semnalul lui Nicușor Dan. ”Rămâi până te dă jos!”
Publicat acum 49 minute
Alertă cu bombă în București, în contextul votului pentru R. Moldova. Poliția vine cu precizări
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close