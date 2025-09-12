Scenariul unui blackout de 72 de ore în România: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Raed Arafat: Trebuie să ne pregătim și oamenii să fie conștienți

A fost făcută lista pentru rucsacul de urgență în cazul unei pene majore de curent.

”Crearea unui rucsac de urgență și depozitarea proviziilor de urgență acasă și la locul de muncă te pot ajuta pe tine și pe familia ta să supraviețuiți în timpul și după o situație de urgență. După un dezastru, poate fi necesar să evacuezi urgent casa sau poate fi necesar să te adăpostești acasă. Ar trebui să fii pregătit și să ai un rucsac de urgență (în caz de evacuare) și provizii suplimentare de urgență pentru a supraviețui acasă timp de cel puțin trei zile, în cazul în care apa, gazul și electricitatea vor fi întrerupte. Un rucsac de urgență conține articole esențiale de care ai nevoie pentru a supraviețui. Acesta trebuie pregătit cu mult timp înainte de o situație de urgență și păstrat într-o locație ușor accesibilă” arată FiiPregătit.ro.

Citește și: Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi

Ai nevoie de un rucsac pe care să-l depozitezi într-un loc la îndemână, cunoscut de toți membrii familiei.

Iată ce trebuie să conțină rucsacul:

Apă

De preferat, 4l de persoană pe zi. A se păstra într-un loc răcoros și întunecat și a se înlocui la fiecare 6 luni.

Ia în considerare tabletele de purificare a apei, care pot fi păstrate cu ușurință în rucsacul de urgență (plus o sticlă de apă spre purificare)

Alimente

Compacte şi uşoare, care nu necesită răcire, fierbere ori coacere.

Conserve

alimente deshidratate

batoane energizante

biscuiți

alimente proteice, de exemplu, batoane energizante

dulceaţă

sucuri, cafea, ceai

după caz, alimente pentru nevoi speciale: mâncare pentru bebeluşi, lapte etc.

dacă aveţi animale de companie, nu uitaţi mâncarea acestora.

Acte personale & bani

carte de identitate

carnete de asigurări medicale

contracte sau documente de proprietate care pot fi stocate fizic, într-o cutie de valori sau în format digital

bani de rezervă în bancnote mici

cecuri

numere de telefon importante

set suplimentar de chei auto și de la casă

harta fizică a zonei

copie a planului de urgență al familiei.

Trusă de prim ajutor

medicamentele personale şi reţete (Atenție! Nu uitaţi să scrieţi pe un bilet numele doctorului de familie)

analgezice, antiseptice

la nevoie, articole sau accesorii necesare pentru aparatul auditiv, scaunul rulant etc.

Obiecte sanitare

dezinfectant, șervețele umede, tampoane, etc.

hârtie igienică, hârtie umedă de mâini, batiste de hârtie

săpun, șampon, pastă de dinți, periuță saci de gunoi

Îmbrăcăminte și încălțăminte

set de îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate – nu uitați lenjeria intimă

jachetă impermeabilă sau pelerină de ploaie;

Articole pentru încălzire

Sac de dormit

Sau pături groase – două pentru fiecare persoană

Folii de supraviețuire pentru fiecare membru al familiei

Aparate și unelte utile

radio alimentat pe dinam sau cu energie solară sau cu baterii de schimb (Nu uitaţi să înlocuiţi bateriile anual!)

baterii de rezervă

baterie externă pentru mobil și cabluri de încărcare

lanternă și batoane luminoase

fluier

cuțit sau unealtă multifuncțională

accesorii pentru oprirea utilităților (cheie universală)

măști de praf

mănuși de lucru

Adaptează proviziile pentru a satisface nevoile familiei tale, de exemplu, bebeluși și copii, persoane cu dizabilități:

• rezervă de medicamente pentru o lună, consumabile și dispozitive medicale, precum și tehnologii de asistență pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele cu boli cronice (aparate auditive cu baterii suplimentare, ochelari, lentile de contact, seringi, etc.);

• informații medicale (numele medicului curant, copii ale asigurării de sănătate, istoricul imunizării, rețetele și planul de medicație);

• alimente pentru diete speciale (diabet, intoleranțe, alergii, etc.);

• provizii pentru bebeluși (biberoane, alimente speciale, scutece etc.);

• un obiect de confort pentru fiecare copil (dacă este adecvat vârstei, cereți-i să aleagă singur);

• provizii pentru animale de companie (hrană, zgardă, lesă, documente, cușcă, castron, etc.)

Creează un rucsac de urgență suplimentar pentru locul de muncă și/sau mașină, incluzând obiecte precum:

• trusă de prim ajutor;

• set de haine de rezervă și pantofi confortabili;

• pelerină de ploaie;

• folii de supraviețuire;

• hartă în format fizic;

• baterie externă pentru mobil, cu alimentare solară, și cabluri de încărcare;

• cabluri de tracțiune;

• triunghiuri reflectorizante;

• racletă de gheață, lopată și perie;

• batoane luminoase și lanternă;

• nisip sau sare;

• soluții de dezghețare și dezaburire

”Pregătirea populației este un pilon esențial al strategiei Uniunii Europene de prevenire și răspuns la amenințări. Una dintre recomandările cheie este dezvoltarea unor ghiduri care să ajute cetățenii să devină autosuficienți pentru o perioadă de minimum 72 de ore, în cazul unei situații de urgență sau al unui dezastru. În acest sens, am dezvoltat alături de reprezentanții Asociației Energia Inteligentă un ghid esențial pentru situația unei întreruperi prelungite a curentului electric. Ghidul are aceeași structură cu cele deja existente pe Platforma Națională fiipregatit.ro și oferă, într-un limbaj accesibil, sfaturi concrete despre ce trebuie făcut înainte, în timpul și după o pană majoră de curent. Ne dorim ca fiecare cetățean să conștientizeze faptul că o pregătire corespunzătoare îl poate transforma în propriul său salvator în situații de criză, cu care, din păcate, ne confruntăm tot mai des”, a declarant secretarul de stat în MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat.

La Digi24, acesta a precizat că toate aspectele mai sus menționate trebuie asigurate, din timp, în casă, până când autoritățile pot să vină cu un ajutor și cu un sprijin și până când situația care a dus la întreruperea curentului să fie remediată de instituțiile specializate. Raed Arafat a mai subliniat că ”astfel de scenarii sunt mai rare, mai puțin probabil și nu au loc azi, mâine, poimâine”. El a dat exemplul altor state: ”În Irlanda, 800 de oameni au rămas fără curent după o furtună puternică. A trebuit să trimitem generatoare din partea Comisiei Europene. (...) Am văzut ce s-a întâmplat în Spania, am văzut ce s-a întâmplat în zona balcanică, unde s-a întrerupt curentul pe o perioadă de câteva ore în mai multe țări balcanice. Aceste situații pot avea loc, chiar dacă sunt rare, noi ne putem pregăti pentru ele și oamenii să fie conștienți. Este foarte important să fii pregătit. De aceea noi venim cu astfel de informări, ghiduri, ca să nu ieșim cu ele când se întâmplă situația și ca populația să aibă acces la ele din timp”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News