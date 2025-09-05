Data publicării:

Scandal uriaș în guvernul Marii Britanii: Dublă demisie din administraţia Starmer

Vicepremierul şi ministrul Investiţiilor pleacă din administraţia Starmer.

Angela Rayner a demisionat din funcția de vicepremier al Marii Britanii și din poziția de adjunct al liderului Partidului Laburist, vineri, după o anchetă privind aranjamentele controversate legate de proprietățile sale.

Totodată, și ministrul britanic al Investițiilor, Poppy Gustafsson, a demisionat vineri, la mai puțin de un an după ce a preluat o funcție importantă în guvernul condus de premierul Keir Starmer. Antreprenoarea din domeniul tehnologiei a intrat în guvern odată cu venirea laburiștilor la putere, anul trecut, și este una dintre cofondatoarele Darktrace, una dintre cele mai importante companii britanice de securitate cibernetică.

La începutul acestui an, Poppy Gustafsson s-a confruntat cu un val de critici, după ce Politico a dezvăluit detalii despre numirea sa accelerată în Camera Lorzilor, ca parte a procesului de preluare a funcției guvernamentale. Demisia sa este a doua înregistrată într-o singură zi în administrația lui Starmer, deja aflată sub presiune.

O nouă lovitură pentru Keir Starmer

 

Angela Rayner, care a deținut și portofoliul de ministru al locuințelor, a fost anchetată de consilierul independent pe probleme de etică al guvernului, după ce a recunoscut că nu a plătit corect taxa pe proprietate pentru achiziția unei a doua locuințe.

Demisia sa reprezintă o nouă lovitură pentru premierul laburist Keir Starmer, aflat în scădere în sondaje, care încercase chiar săptămâna aceasta să-și relanseze guvernul printr-o remaniere discretă. Într-o scrisoare adresată lui Starmer, Rayner și-a anunțat retragerea atât din funcțiile guvernamentale, cât și din cea de adjunct al liderului Partidului Laburist.

„Am crezut mereu că cei care servesc publicul britanic în guvern trebuie să respecte cele mai înalte standarde. Iar deși consilierul independent a concluzionat că am acționat cu bună credință, cu onestitate și integritate, accept că nu am atins cele mai înalte standarde în legătură cu achiziția mea imobiliară recentă”, a declarat Rayner.

Considerată unul dintre cei mai buni comunicatori ai Cabinetului și un liant între Starmer, parlamentarii laburiști și sindicate, Rayner era o figură influentă în echipă. Demisia ei din funcția de adjunct al liderului deschide calea unui posibil concurs intern tensionat pentru succesiune, într-un moment în care Starmer încearcă să redreseze guvernul.

Ancheta: Rayner nu a respectat standardele de conduită

Timp de mai multe săptămâni, Rayner s-a confruntat cu întrebări privind achiziția unei a doua case, în orașul de coastă Hove. Ea a recunoscut că a plătit cu 40.000 de lire mai puțin pentru taxa de proprietate, dar a susținut că a urmat sfatul avocaților, care i-ar fi spus că suma achitată era corectă.

După divorț, Rayner și-a vândut partea rămasă din casa familiei. Totuși, o analiză suplimentară, solicitată chiar de ea unui expert fiscal, a arătat că ar fi trebuit să plătească taxa suplimentară, deoarece locuința cumpărată era considerată „a doua casă”.

În raportul publicat vineri, consilierul independent pe standarde ministeriale, Laurie Magnus, a recunoscut complexitatea situației personale a lui Rayner, dar a subliniat că aceasta nu a „luat în seamă avertismentul” că sfaturile primite nu reprezentau consultanță fiscală de specialitate. El a concluzionat că Rayner a încălcat codul ministerial, care stabilește standardele pentru miniștri, chiar dacă a acționat „cu integritate și cu o dedicație exemplară pentru serviciul public”.

Starmer, în scrisoarea de răspuns prin care i-a acceptat demisia, a spus că este „foarte trist” să piardă „o adevărată prietenă” din guvern. „Deși cred că ai luat decizia corectă, știu că este una extrem de dureroasă pentru tine”, a scris premierul.

Farage: Urmează tensiuni în Partidul Laburist

Momentul demisiei a fost cu atât mai dificil pentru Starmer, cu cât a survenit la o oră înainte ca Nigel Farage, liderul formațiunii populiste de dreapta Reform UK, să urce pe scena conferinței partidului său de la Birmingham, într-un context în care Reform conduce în sondajele naționale.

Profitând de situație, Farage a declarat că demisia lui Rayner era „inevitabilă”, dată fiind funcția ei de ministru al locuințelor. El a subliniat însă că plecarea din poziția de adjunct al liderului laburist are implicații politice mai mari: „Asta înseamnă că va avea loc o alegere internă în Partidul Laburist, iar aripa dură de stânga va ridica vocea foarte puternic. În ultimii ani, povestea a fost despre scindări în Partidul Conservator. Notați ce spun: în câteva săptămâni, se vor vedea scindări în Partidul Laburist”.

Deputatul laburist Ian Lavery, apropiat de fostul lider Jeremy Corbyn, a declarat că procesul de alegere a unui nou adjunct trebuie să reflecte „diversitatea de opinii din partid”.

Un alt parlamentar laburist, sub protecția anonimatului, a spus că partidul are nevoie de o competiție internă „ca de o gaură în cap”, dar a adăugat că ar sprijini-o pe actuala ministră a Justiției, Shabana Mahmood, dacă aceasta va candida.

