Scandal pe ruta Bruxelles–București: Pasager beat, încătușat pe aeroport și amendat cu 4.000 de lei

Un incident tensionat a avut loc luni, la prânz, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București, după ce un bărbat de 41 de ani, pasager al unei curse Bruxelles–București, a fost încătușat de forțele de ordine. Românul, aflat în stare avansată de ebrietate, a manifestat un comportament nepotrivit atât față de echipaj și personalul aeroportuar, cât și față de ceilalți pasageri, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.000 de lei.

Poliția de Frontieră a transmis că polițiștii din cadrul aeroportului au fost alertați de Centrul de Monitorizare și Coordonare în legătură cu situația de la bord. O echipă operativă comună, formată din polițiști de frontieră, polițiști de la transporturi și jandarmi, s-a deplasat imediat la aeronavă. Aceștia au constatat că bărbatul prezenta „halenă alcoolică puternică, echilibru instabil, incoerență în exprimare și un comportament neadecvat față de personalul aeroportuar, membrii echipajului și ceilalți pasageri”.

„Având în vedere riscul generat pentru siguranța zborului și pasagerilor, bărbatul a fost încătușat și condus în spațiile Poliției de Frontieră pentru luarea măsurilor legale. Acesta a fost sancționat contravențional, în conformitate cu art. 126 lit. x) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian, cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, iar în jurul orei 13:15 a fost predat colegilor din cadrul Poliției Transporturi Aeriene pentru a fi escortat în zona publică”, au precizat reprezentanții instituției.

„Warning-uri” și sancțiuni dure pentru pasagerii turbulenți

Cazul readuce în atenție problema pasagerilor turbulenți, un fenomen cu care se confruntă tot mai des companiile aeriene. Pilotul Cezar Osiceanu, cu o vastă experiență la Tarom, a explicat pentru DC News ce măsuri se aplică în astfel de situații și cât de mari pot fi consecințele pentru cei care refuză să respecte regulile.

„Am fost siliți la un moment dat să chemăm o pasageră care s-a purtat mai mult decât execrabil cu echipajul”, a povestit pilotul.

„Trebuie să știe toată lumea următorul lucru: când un pasager încalcă o limită, i se aduce un warning, o avertizare scrisă. Al doilea warning i-l dă comandantul, cu semnătură, iar la al treilea aterizează pe primul aeroport”, a explicat Osiceanu.

El a precizat că sancțiunile nu se opresc aici: „Pasagerul respectiv (de aia țin foarte mult să fie atentă lumea care are de gând să facă chestii de-ăstea) plătește toate cheltuielile: aterizare, combustibil... Tot!”.

Potrivit pilotului, motivele pentru care unii pasageri devin un pericol pentru siguranța zborului sunt variate. „Există oameni care folosesc băuturi alcoolice în exces, medicamente în exces sau au stări din acelea de frică, panică, care sunt necontrolate și necontrolabile. Și atunci deranjează pasagerii, nu respectă indicațiile cabinei”, a punctat acesta.

