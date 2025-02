Scandal cu semnăturile la prezidențiale pentru George Simion! Târziu neagă că AUR a început operațiunea anti-Georgescu

Claudiu Târziu a declarat că partidul susține oficial candidatura lui Călin Georgescu, iar orice alte speculații sunt nefondate.

„Întâi de toate, spre deosebire de domnul Becali, atât eu cât și George Simion vorbim în numele partidului, asta ne dă dreptul să o facem statutul partidului și funcțiile pe care le deținem. În al doilea rând, credeți-mă că știu ce se întâmplă în partid, așa că vă spun că nu s-a început niciun fel de campanie, nicio strângere de semnături pentru George Simion.” a declarat Târziu la Antena 3 CNN.

Mai mult, acesta a subliniat că liderul AUR și-a exprimat clar poziția de a nu candida. De asemenea, el a precizat că decizia Consiliului Național al partidului de a-l susține pe Călin Georgescu rămâne în vigoare.

„Acesta a afirmat în repetate rânduri că nu va candida. Avem o hotărâre a Consiliului Național de Conducere în care spune că îl susține pe Călin Georgescu. Deci din punctul nostru de vedere subiectul este încheiat și nu are rost să insistăm asupra lui. Cine are alte opinii personale nu are decât să aibă. Partidul hotărăște încotro merge și prin organele lui de conducere colectivă.”, mai spune Târziu la Antena 3 CNN.

Un candidat de rezervă, în cazul unei decizii nefavorabile a CCR

Târziu a atras atenția asupra unui scenariu în care candidatura lui Călin Georgescu ar putea fi blocată de Curtea Constituțională. În acest context, liderul AUR a evidențiat necesitatea unui „Plan B” pentru tabăra suveranistă.

„Am spus și repet că toți suveraniștii trebuie să fie uniți. Împreună cu domnul Călin Georgescu care are șansa să câștige alegerile prezidențiale din România o să se stabilească o strategie a acestei campanii astfel încât în cazul puțin probabil, dar în condițiile date de luat în seamă, al blocării candidaturii domnului Georgescu, să existe și un plan B. Un plan B, adică un candidat agreat de toți suveraniștii care să-și depună candidatura aceasta ca o rezervă și astfel să putem să obținem victoria pentru președinție. Din ce știu eu până astăzi nu s-au mișcat lucrurile în această direcție, nu se întrevede niciun fel de plan B, nu există o discuție serioasă între suveraniști pe această problemă. Nu s-a discutat cu domnul Georgescu un asemenea plan. Domnul Georgescu a spus că are în vedere o asemenea variantă și că se gândește să susțină un alt candidat în cazul în care va fi nevoie, dar nu a indicat pe nimeni.”, a mai declarat Claudiu Târziu la Antena 3 CNN.

Gigi Becali și tensiunile din interiorul AUR

Întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali, care a susținut că a fost „păcălit” de Călin Georgescu, Târziu a afirmat că acesta este o figură aparte în partid și își exprimă opinii pe cont propriu, fără a reprezenta poziția oficială a AUR.

„Domnul Becali este o figură aparte așa cum știți și își permite. Beneficiază de un statut privilegiat în partid prin personalitatea sa, prin eforturile pe care le-a făcut pentru cauză, prin imaginea pe care și-a creat-o și își permite să facă anumite afirmații, dar le face pe cont propriu, în numele lui, nu al partidului.”, a spus acesta la Antena 3 CNN.

Victor Ponta, exclus ca opțiune pentru suveraniști

În ceea ce privește posibilitatea ca Victor Ponta să fie susținut de AUR la prezidențiale, Târziu a respins categoric această variantă, argumentând că fostul premier nu poate fi considerat un suveranist autentic.

„Domnul Victor Ponta nu este suveranist, el este social democrat, a fost președintele Partidului Social Democrat, a fost premier, nu poate păcăli pe nimeni cu noua lui orientare. Din punctul meu de vedere nu are nicio șansă să câștige voturile suveraniștilor și nici voturile celor mai mulți români. Eu am explicat că sistemul scoate la înaintare două păpuși stricate, Victor Ponta și Crin Antonescu, pentru a-i face loc lui Nicușor Dan. Acesta este jocul, aceasta este strategia. Din păcate pentru noi, suntem la mâna unor inși care sunt iresponsabili și sunt în stare să dea țara pe mâna unor oameni cu totul și cu totul nepregătiți pentru funcția de președinte al României. ”, încheie Claudiu Târziu la Antena 3 CNN.

