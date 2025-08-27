Data publicării:

Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

În multe localități din România, comunitățile se confruntă cu aceleași dificultăți: scăderea populației, infrastructură depășită și eforturi continue de a-și păstra identitatea culturală și socială.

 

Situat într-o zonă extrem de pitorească a comunei Săcel, la marginea pădurii și a județului Harghita, satul Uilac mai are în prezent doar zece locuitori, dar păstrează amintirea unui loc plin de viață, aflat acum la răscrucea dintre trecut și un viitor incert.

La Uilac se ajunge ușor, pe un drum județean impecabil asfaltat- un proiect realizat la insistențele primarului din Săcel, Nagy Lajos, și finanțat de Consiliul Județean Harghita.

„Dacă strămoșii au construit ceva, noi cum să lăsăm să dispară totul?”

Nagy Lajos lucrează în administrație de aproape 30 de ani, iar de două decenii este primarul comunei, care include ca sate aparținătoare Vidacut, Șoimușu Mare, Șoimușu Mic, alături de Săcel, centrul de comună.

Are un crez simplu, dar emoționant: „Dacă strămoșii au construit ceva, noi cum să lăsăm să dispară totul?”

Acest principiu l-a ghidat în toate demersurile sale, de la asfaltarea drumurilor din comună, inclusiv cel care duce la Uilac, până la introducerea curentului electric în micul cătun, uitat parcă de lume.

Primarul, ghidul nostru în micul sat, își amintește că în 1998, când venea aici, drumul era aproape impracticabil, iar oamenii se plângeau că nu au curent electric.

A început astfel demersurile pentru electrificarea satului, apoi a obținut fonduri pentru asfaltarea drumului.

Și nu s-a oprit aici: a renovat clădirea în care a funcționat căminul cultural și școala din sat, chiar dacă în Uilac nu s-a mai născut un copil de multă vreme.

Își dorește ca în această clădire să poată organiza tabere pentru copiii din comună sau chiar din orașul Cristuru Secuiesc, aflat la 25 kilometri distanță, în care aceștia să învețe limba română, dar să aibă loc și alte evenimente comunitare.

Despre Uilac, primarul vorbește cu drag și spune că satul are o istorie îndelungată, fiind atestat documentar pentru prima dată în anul 1301, sub denumirea de Terra Vilak.

De-a lungul timpul a purtat și numele de Ujlak (denumirea în maghiară), iar astăzi se numește Uilac.

Biserică din secolul al XVIII-lea, în stare avansată de degradare

La o aruncătură de băț de clădirea școlii și a căminului cultural se află Biserica ortodoxă din lemn, monument istoric, cu hramurile „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae”.

Lăcașul de cult a fost ridicat în anul 1784, în localitatea mureșeană Boiu, și a fost mutat în Uilac în 1905.

Biserica se află, însă, într-o stare avansată de degradare. Primarul povestește că lemnăria a fost atacată de așa-numita „ciupercă lacrimogenă” și, cel mai probabil, construcția nu va mai putea fi salvată și că este nevoie de ridicarea unei noi biserici.

Situația este confirmată și de preotul Paraschiv Oltean, consilier pe patrimoniu și construcții bisericești la Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei.

Nu poate fi nici reparată, nici dărâmată. E monument istoric

Acesta explicat pentru Agerpres că s-au făcut demersuri pentru salvarea monumentului, a fost adus la fața locului un specialist în biologia construcției, iar în urma expertizei realizate a reieșit că lemnul este afectat în proporție de aproape 90%.

„S-au făcut demersuri pentru a vedea care este starea de degradare a monumentului istoric. Și, conform expertului pentru biologia construcțiilor, atât de mult a avansat această ciupercă în lemn, încât gradul de degradare e foarte mare, deci nu se mai poate salva nimic din construcția care e de lemn”, a arătat preotul Paraschiv Oltean.

Chiar dacă reprezentanții Episcopiei, autoritățile locale și județene, precum și localnicii și-au manifestat disponibilitatea să construiască o nouă biserică, lăcașul existent nu poate fi demolat, întrucât este monument istoric.

Primarul speră că se va găsi, totuși, o soluție pentru pentru că, spune el, „școala și biserica nu trebuie lăsate să moară”. Până atunci, într-o cameră a căminului cultural a fost amenajată o capelă.

Declin demografic continuu. Acum, în sat locuiesc 10 persoane

Ca multe alte localități rurale, satul Uilac a fost afectat de declinul demografic, care s-a accentuat după perioada colectivizării.

În anii 1850, satul avea 127 de locuitori, iar în 1941 ajunsese la 205. Apoi, odată cu colectivizarea, viața localnicilor s-a schimbat radical. Mulți au fost nevoiți să plece la oraș pentru a-și găsi un loc de muncă, iar casele au rămas încet-încet, pustii. Datele statistice arată că 1966 mai locuiau în Uilac 131 de persoane, în 1977 - doar 81, iar în 1992 - 29.

Potrivit ultimului recensământ, în Uilac mai locuiesc acum zece persoane: patru bărbați și șase femei.

Mulți dintre cei care au plecat au păstrat, totuși, legătura cu locul natal și revin cu ocazia unor evenimente speciale.

Oamenii locului n-au uitat de unde au plecat

„Satul nu este uitat. (...) În anul 2023 am organizat întâlnire cu fiii satului și au venit mulți oameni. Pot să zic că și din America au venit, ca să fie împreună cu rudele și cu cei care au plecat de aici. Și a fost o serbare foarte frumoasă. Și dacă mai trăim, sper să reconstruim și biserica, și atunci organizăm din nou o întâlnire cu fiii satului și inaugurăm și biserica”, spune primarul.

Locuitorii, majoritatea vârstnici, își trăiesc zilele în mijlocul naturii, fără să se plângă de singurătate sau de lipsuri mari. Cei mai mulți locuiesc în case care păstrează urmele vremurilor trecute, dar există în sat și gospodării moderne.

Liliana Maior s-a născut și a copilărit în Uilac, apoi a trăit la Brașov, iar de câțiva ani a revenit în satul natal. Se bucură de liniștea locului, lucrează în grădină cât e ziua de lungă și spune că „zilele sunt toate la fel”, dar nu se simte singură, pentru că are mereu ceva de făcut.

În imagine, Liliana Maior și primarul comunei Sacel, Nagy Lajos

Povestește că în copilăria sa viața în Uilac era diferită, cu mult mai mulți locuitori, dar și fără curent electric, fără infrastructură rutieră sau orice fel de servicii.

Nu departe de casa sa, își duce traiul Toma Lazar, în vârstă de 82 ani. Întrebat cum e să trăiască într-un sat cu atât de puțini locuitori, nea Toma răspunde, zâmbind, că îi place așa, pentru că tot timpul a fost „un lup singuratic”. E recunoscător că vecina sa, doamna Liliana, îi mai poartă de grijă și este mulțumit de fiecare zi în care are grijă de animalele sale - găini și câinii care-l protejează de urși.

Amintiri păstrate vii 

Își amintește și el de Uilacul copilăriei, de satul animat de dinainte de colectivizare.

„Erau vreo 62 de case. Era bine până să vină CAP-ul, când a venit CAP-ul s-a împrăștiat toată lumea, s-a dus. Și eu am plecat la vârsta de 16 ani”, ne spune Toma Lazar.

Chiar dacă bătrânul susține că îi place să trăiască singur, primarul Nagy Lajos ține să transmită un mesaj despre nevoia de sprijin și solidaritate.

„Când un copac este singur în pădure, îl bate vântul mai tare. Dar dacă sunt copaci mai mulți și mai mari, atunci vântul nu intră. Și omul așa este, dacă este singur, și vântul mai tare-l bate”, spune Nagy Lajos.

Oamenii din Uilac, puțini câți mai sunt, derulează și proiecte comunitare. Au construit o troiță, au amenajat chiar un mic părculeț, cu o masă și două bănci, unde se mai întâlnesc din când în când.

Liliana Maior spune că primarul e exemplul omului care sfințește locul, pentru că fără el nu s-ar fi realizat atâtea lucruri.

„Dacă nu era dânsul, poate că nu se făceau atâtea. Dar omul sfințește locul. Pentru că nu oricine se interesează așa de un loc pustiu”, spune femeia.

Zonă cu potențial turistic

Primarul Nagy Lajos se încăpățânează să vadă potențialul locului și afirmă că în zonă deja se construiesc case de vacanță, iar satul ar putea deveni oaza de liniște pentru cei care fug de agitația urbană.

„Este un peisaj frumos. Deja au început să construiască case de vacanță și au mai cumpărat și case aici, puțin mai jos. Există perspectiva ca să fie o zonă turistică, unde cineva să vină și să se relaxeze. Pentru că aici e aer curat, peisaj frumos, semnal la telefon nu prea este. Aceasta este liniștea”, încearcă să ne convingă primarul.

De asemenea, în sat funcționează o fermă de vite, iar recent a fost semnat contractul pentru concesionarea unei suprafețe de teren unui investitor din București, care dorește să construiască la Uilac un parc fotovoltaic.

Localitățile mici din Harghita, precum Uilac, se află și în atenția Consiliul Județean care investește în dezvoltarea lor prin modernizarea infrastructurii, sprijinirea cultelor religioase și promovarea culturii și a meșteșugurilor tradiționale.

Președintele Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna-Botond, a explicat pentru Agerpres că se alocă fonduri importante pentru reabilitarea bisericilor, inclusiv a celor monument istoric, iar instituțiile culturale aflate în subordinea Consiliului Județean aduc evenimente și activități educaționale în comunitățile mici.

Totodată, se oferă finanțări nerambursabile pentru ONG-uri locale, iar asociațiile LEADER și cele de dezvoltare rurală și turistică sunt implicate activ în susținerea comunităților rurale mici și le acordă o atenție specială.

„Fiecare localitate din județul Harghita contează, indiferent de numărul de locuitori. Chiar și un sat mic, cum este Uilac, cu doar zece locuitori, merită sprijinul nostru. De aceea, am susținut reabilitarea drumului de acces și suntem dispuși să sprijinim și alte proiecte care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor. Localitățile mici ascund un potențial turistic real - sunt situate în zone de o frumusețe naturală deosebită, adevărate oaze de liniște unde turiștii se pot relaxa și reconecta cu natura. Dar, dincolo de turiști, ne dorim ca aceste locuri să-i readucă acasă și pe fiii satului - cei plecați în alte părți în căutarea unui trai mai bun - precum și pe tinerii care apreciază viața autentică de la sat. Cu sprijin și viziune, ei pot reda acestor comunități farmecul și demnitatea de altădată”, a declarat Bíró Barna-Botond.

Ascuns printre dealuri înverzite, micul cătun cu doar zece locuitori poate părea, la prima vedere, un loc uitat de lume. Însă localnicii, alături de primar, continuă lupta pentru revigorarea zonei, desprinsă parcă dintr-o carte de povești, în care timpul pare să se scurgă altfel.

Citește și: Satul cândva prosper care mai găzduiește doar șapte locuitori. Povestea localităților românești ajunse pustii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți
27 aug 2025, 08:33
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro
26 aug 2025, 18:09
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
26 aug 2025, 15:55
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
26 aug 2025, 14:56
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
26 aug 2025, 12:09
Bucureștiul are, de luni, autobuz turistic. Biletul, de 14 ori mai scump decât în Brașov: Bine că nu au așteptat 1 septembrie!/ Foarte urât! Atât de scump?
26 aug 2025, 08:26
Moarte șocantă: O femeie de 36 de ani a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc
25 aug 2025, 15:55
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
25 aug 2025, 15:32
Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident
25 aug 2025, 14:31
Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”
25 aug 2025, 13:55
Conflict spontan încheiat cu rănirea unui polițist, în Babadag. Agentul a fost lovit în zona capului
25 aug 2025, 12:37
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
25 aug 2025, 11:05
Românii, printre cei mai puțin dispuși să stea peste program. Grecii, lideri la ore suplimentare
25 aug 2025, 09:41
Incendiu puternic în Buftea. Un depozit de mase plastice a luat foc - VIDEO
25 aug 2025, 08:48
Programul Anghel Saligny va continua încă 3 ani. Care sunt condiţiile
24 aug 2025, 22:10
Festivalul Enisala, de tradiţie. "Cetatea devine o emblemă a judeţului Tulcea"
24 aug 2025, 16:10
Regulamentele europene, un fel de OUG prin care Comisia ocolește Parlamentul
23 aug 2025, 18:25
Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei
23 aug 2025, 17:02
Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora
23 aug 2025, 14:13
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
23 aug 2025, 11:00
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
23 aug 2025, 09:33
Un șofer de Uber a agresat o tânără de 19 ani, în timpul cursei și a provocat un accident cu trei mașini
22 aug 2025, 23:55
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș luat de vânt. Alte patru persoane, la spital
22 aug 2025, 20:55
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
22 aug 2025, 19:37
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
22 aug 2025, 17:35
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
22 aug 2025, 16:20
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
22 aug 2025, 15:16
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Cele mai noi știri
acum 11 minute
”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate
acum 21 de minute
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
acum 23 de minute
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
acum 39 de minute
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
acum 41 de minute
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
acum 43 de minute
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
acum 1 ora 15 minute
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
acum 1 ora 17 minute
Fenomen periculos pe o insulă din Grecia. Turiști amendați după ce au făcut - Video
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 26 August 2025
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel