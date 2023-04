Sanda Ladoși, în proces cu vărul ei: "M-a lovit direct în inimă. Eu nu am vrut să facem asta"

Totul a plecat de la o casă lăsată moștenire. "Unde am eu casa bătrânească, la Aluniș, e un proces care nu e încheiat definitiv, au făcut recurs. Am mers pe principiul Dumnezeu e cel care decide. Nu-s genul de persoană care să dau cu coatele. Am fost la o singură înfățișare, pentru că trebuia. Vorba bunicii, m-a lovit direct în inimă. Eu nu am vrut să facem asta. Confictul e cu rudele care vor să vândă, care vor banii. Nu mă lupt mai mult decât trebuie. Dumnezeu le așază așa cum trebuie. Dacă greșesc, atunci eu pierd. Dacă sunt cinstită, atunci probabil eu câștig. Nu m-am încrâncenat însă. Nimic nu cărăm cu noi. Și nu merită. Pe mine mă doare enorm când se întâmplă așa ceva în familie", a spus Sanda Ladoși pentru cancan.ro.

"Nu pot să-mi vând copilăria"

"Eu sunt parte, alături de fratele meu, e vorba despre un proces de moștenire. E vorba și despre lege. Dacă o puteam rezolva amiabil, era ok, dar nu ai cu cine. Procesul s-a pronunțat, dar părțile nu au fost de acord și se merge mai departe. Eu ce să fac?! Singura mea obiecție e că eu nu mi-aș fi vândut amintirile. Valoarea e mică, e o casă de chirpici, dar aici e vorba despre altceva. Nu mă interesează dacă voi câștiga sau nu.

Procesul a mers mai departe, pentru că vărul meu a exagerat. A vrut să aibă reevaluare și beneficii de pe urma a ceea ce fratele meu a investit în casa bunicilor. Ceea ce l-a enervat, această natură umană. Procesul e irelevant, la Cucuieșți, cu un teren de doi pe doi. Și acum țin, însă, minte când bătrâna mi-a zis "lasă că știu că închid ochii și voi vindeți tot". Iar eu i-am răspuns: "nu, eu nu voi vinde, nu pot să-mi vând copilăria". Dar uite că o fac alții. Unii nu-s așa legați ca mine", a mai spus artista.

Cine este Sanda Ladoși

Cântăreaţa Sanda Ladoşi s-a născut la 2 ianuarie 1970, la Târgu Mureş. A început să cânte de la 7 ani, când era solistă în corul şcolii, la 10 ani a învăţat pian şi chitară, la Târgu Mureş, după care a obţinut premiul I pe ţară la festivalul Cântarea României.

În timpul liceului, lua în paralel lecţii de muzică, pedagogie şi canto, a început turnee cu nume cunoscute de la noi, formându-se astfel ca artist. În 1988 a absolvit Liceul Pedagogic din Târgu Mureş, iar în 2001, a absolvit Facultatea de Drept de la Universitatea Titu Maiorescu, conform biografiei de pe pagina de Facebook a artistei.

În 1987, a participat la concursul Steaua fără nume, în 1988 a obţinut premiul I la secţiunea interpretare a Festivalului Mamaia, iar un an mai târziu a participat la aceeaşi manifestare, cu un recital. Primul său duet se numeşte Aşa e moda - o compoziţie a lui Cătălin Tîrcolea, interpretată împreună cu Aurelian Temişan. Albumul de debut Când vine seara a fost lansat în 1993, iar un an mai târziu, apare cel de-al doilea album - Între noi mai e un pas. Şase piese de pe acest album sunt interpretate în duet cu regretatul actor Ştefan Iordache. În această formulă de aur, Sanda Ladoşi obţine locul II la Festivalul Mamaia '94, iar în '95 - locul III la secţiunea de creaţie a aceluiaşi concurs, cu piesa Eu vreau să-ţi spun că te ador.

Albumul Nu mă iubi a apărut în septembrie 1997, la Târgul Internaţional de Muzică Bucureşti, Sala Palatului. Două dintre piesele de pe acest album sunt tot în duet cu actorul Ştefan Iordache.

În anul 1999, a câştigat premiul III la Festivalul Mamaia, secţiunea compoziţie, cu o piesă compusă de Dan Iagnov, şi a finalizat albumul Mi-e dor, pentru care a lucrat timp de doi ani împreună cu compozitorul Eugen Mihăescu. Albumul include un remix al şlagărului Mi-e dor să te văd şi un cover al piesei Clipe ce dor, interpretată iniţial de Mihaela Runceanu. Se remarcă, de asemenea, piesele cu ritm latino: Dansând prin vise, Dacă eşti singur, În vorbe nu mai cred. Câteva dintre piesele de pe album sunt foarte cunoscute, Adu-ţi aminte câştigând chiar premiul IV la secţiunea şlagăre a Festivalului Mamaia '99. Lansarea albumului a avut loc în decembrie 1999.

În 2001, a efectuat un turneu în SUA şi a lansat videoclipul O noapte cu tine, iar în 2004 a câştigat selecţia naţională pentru concursul Eurovision, desfăşurat la Istanbul, cu piesa I Admit.

În anul 2006, a fost lansat albumul Khalini. Sanda Ladoşi a avut duete şi cu Marcel Pavel, Ioan Gyuri Pascu, Ovidiu Komornyik. Compozitorii care i-au încredinţat piese spre interpretare sunt mulţi - Eugen Mihăescu, Marcel Dragomir, Adrian Ordean, Ionel Tudor, Cornel Meraru, Mihai Constantinescu, Alexandru Simu, Raimond Vancu, George Popa, Ovidiu Komornyik, Dan Iagnov, cu acesta din urmă având cea mai lungă colaborare - 11 ani şi peste 50 de melodii.

În 2007, s-a născut primul copil al Sandei, Bogdan, iar după aproximativ doi ani, s-a născut fiica artistei, Ioana. După ce a devenit mamă, Sanda a luat o pauză în apariţiile publice, muzica trecând pe planul al doilea în priorităţile sale, însă când copiii au mai crescut, a revenit pe scenă şi în studio, colaborând cu Ovidiu Komorniyk.

În ultimii ani, a apărut şi pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase, fiind invitată în spectacole. Din 2017 este director adjunct responsabil cu domeniul artistic la Circul Metropolitan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News