S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România

De ce a venit în România o delegație a Statelor Unite ale Americii?

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis o informare de presă pentru a contracara informațiile false apărute în spațiul public cu privire la întâlnirea dintre reprezentanții instituției și o delegație a Statelor Unite ale Americii.

Potrivit AEP, reuniunea desfășurată pe 21 august 2025 face parte din seria obișnuită de contacte internaționale, menite să promoveze experiența României în organizarea și desfășurarea alegerilor libere și corecte.

Așadar, având în vedere informațiile false apărute în spațiul public cu privire la întâlnirea dintre reprezentanții Autorității Electorale Permanente și o delegație a Statelor Unite ale Americii, AEP face următoarele precizări:

„Reuniunea de ieri, 21 august 2025, se înscrie în șirul obișnuit de întâlniri pe care AEP le are cu parteneri externi în contextul firesc al cooperării internaționale menite să promoveze experiența României în organizarea și desfășurarea alegerilor libere și corecte.

Discuțiile au vizat sistemul electoral românesc în ansamblu și nu s-au concentrat pe un anumit scrutin, fiind atinse subiecte din domeniul legislației electorale, al procedurilor din secțiile de votare și al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii au vizat teme uzuale abordate în contextul schimburilor de experiență pentru promovarea bunelor practici în materie electorală dezvoltate de România și nu au depășit cadrul general al discuțiilor purtate de-a lungul timpului cu specialiști din instituții omoloage, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale care activează în domeniul electoral. Reamintim că delegați ai Ambasadei SUA la București au fost prezenți la toate programele de observare ale alegerilor din2024 și 2025, organizate de AEP pentru asigurarea transparenţei proceselor electorale”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News