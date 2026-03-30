Ryanair critică „știrile false” despre trucurile pentru zboruri ieftine

Controversa a pornit de la un articol publicat în februarie de jurnalistul de turism Trevor Baker, care susținea că familiile pot economisi „cu mult peste o sută de lire sterline” dacă ignoră sugestiile privind tipul de tarif afișate în timpul rezervării.

Exemplul oferit de acesta viza o călătorie pentru patru persoane pe ruta Londra - Alicante. Potrivit lui Baker, alegerea tarifului „Basic” în locul celui „Regular” ar fi redus costul total cu 59 de lire sterline, pentru aceleași servicii esențiale. Mai mult, familia ar fi putut economisi până la 163 de lire dacă opta pentru mai puține bagaje decât cele incluse implicit în pachetul recomandat.

Diferențele dintre tarifele Ryanair

Ryanair explică faptul că „tariful de bază” este cea mai ieftină opțiune, incluzând doar un bagaj mic de mână și alocarea aleatorie a locurilor.

În schimb, „tariful standard” (sau „Regular”) include beneficii suplimentare precum alegerea locurilor, îmbarcare prioritară și două bagaje de mână.

Compania susține că sistemul său este transparent, iar alegerea depinde de nevoile fiecărui pasager.

Analiza Which?: „Regular”, rareori mai ieftin

Organizația Which? afirmă că a testat în mod repetat diferențele de preț între tarife, ajungând la concluzia că opțiunea „Regular” este rareori mai avantajoasă.

Potrivit datelor publicate, în urma analizării a 15 zboruri în februarie 2026, doar într-un singur caz tariful „Regular” a fost mai ieftin. În majoritatea situațiilor, acesta a fost mai scump, uneori semnificativ.

Reprezentanții Which? susțin că pachetul standard presupune automat un volum mai mare de bagaje decât este necesar pentru multe familii, ceea ce duce la costuri suplimentare inutile.

Reacția Ryanair: „Nimeni nu acordă atenție acestor articole”

În replică, Ryanair a respins ferm concluziile și a catalogat informațiile drept „știri false”.

„Acestea sunt încă o dată știri false de la Which?. Din fericire, nimeni nu citește sau nu acordă atenție acestor articole reciclate”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Operatorul aerian și-a susținut poziția invocând creșterea numărului de pasageri, de la 200 de milioane la 208 milioane în 2025, ca dovadă a încrederii clienților în modelul său de tarifare.

Nemulțumiri persistente în rândul pasagerilor

În ciuda prețurilor de bază reduse, mulți călători consideră că ajung să plătească mai mult decât se așteptau, din cauza costurilor suplimentare pentru bagaje, locuri sau alte servicii.

Disputa dintre Ryanair și Which? scoate din nou în evidență complexitatea sistemelor de tarifare din industria aeriană low-cost și dificultatea pasagerilor de a identifica cea mai avantajoasă opțiune.