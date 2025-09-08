Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion

Un zbor Ryanair a fost perturbat de un pasager, aparent sub influența alcoolului. Situația a ajuns atât de gravă încât a fost nevoie ca aeronava să aterizeze.

Zborul Ryanair plecase din Anglia și urma să ajungă în Spania, dar a aterizat de urgență. La bord a izbucnit un conflict, când un bărbat a vrut să deschidă ușile de urgență, în aer.

The Telegraph notează că zborul din Bournemouth, Anglia, către Girona, Spania, a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul din Toulouse joi, după un scandal între pasageri. Conflictul a început când un bărbat, pasager, aparent sub influența alcoolului, a început să strige că vrea să coboare și a încercat chiar să deschidă ușile de urgență în aer. Pasagerii au încercat să-l imobilizeze, iar pasagerul conflictual a început să-i lovească cu pumnii și să-i scuipe. În cele din urmă, a fost imobilizat și legat cu o centură în jurul gleznelor.

Imagini video realizate după aterizarea avionului la Toulouse îl arată pe bărbatul în tricou alb și pantaloni portocalii care se împotrivește în timp ce 13 polițiști francezi îl escortează.

”Întregul incident a fost extrem de traumatizant. Bărbatul a intrat la toaletă și, ulterior, a încercat să deschidă una dintre ușile de urgență. Apoi s-a dus să încerce cealaltă ușă, strigând ”Vreau să cobor”. Atunci a izbucnit un scandal uriaş", a declarat un martor, conform sursei citate. ”Au început să se bată în mijlocul avionului. A durat aproximativ 30 de minute, abia trei persoane au reuşit să-l țină sub control. A fost groaznic, era sânge peste tot. Oamenii țipau și plângeau”, a mai declarat un alt pasager.

Un purtător de cuvânt Ryanair a declarat că zborul de la Bournemouth către Girona din 4 septembrie a fost deviat la Toulouse după ce un pasager a devenit recalcitrant la bord. Echipajul a cerut ajutorul poliției, iar oamenii legii l-au imobilizat pe individ imediat după aterizarea de urgenţă.

