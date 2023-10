Rușii forțează ocuparea orașului Avdiivka, în estul Ucrainei. Un tanc s-a prăbușit în apă fără să se fi tras asupra sa / video

Forțele ruse își concentrează atacurile în zona de est a Avdiivka, dar o încercuire cu succes a orașului „ar necesita foarte probabil mai multe forțe” decât a dedicat Rusia regiunii, relatează Institutul pentru Studiul Războiului, citat de Sky News.

Grupul de reflecție din SUA spune că armata rusă a intensificat operațiunile ofensive la nord-vest de Avdiivka și că statul major ucrainean a confirmat recent că până la trei batalioane rusești au efectuat un atac în direcția Avdiivka.

Bloggerii militari ruși descriu în mare parte operațiunile din zona Avdiivka ca „un efort ofensiv semnificativ care vizează încercuirea grupării de forțe ucrainene” și „capturarea orașului”.

Dar ISW spune că trupele ruse vor trebui să mărească numărul de oameni în prima linie în regiune dacă dorește să-și îndeplinească obiectivele.

Acesta a spus că forțele ruse „au desfășurat în mare măsură forțe neregulate de-a lungul acestei linii de front”, iar formațiunile suplimentare de voluntari „au suferit în mare măsură din cauza culturii de comandă slabe și abuzive și a tensiunilor cu unitățile obișnuite rusești”.

ISW mai spune că nu a observat nicio desfășurare recentă a Rusiei pe această linie.

„Forțele ruse au desfășurat, de asemenea, operațiuni ofensive de măcinare pentru câștiguri teritoriale relativ minime în apropiere de Avdiivka în ultimul an și jumătate de război, iar comanda militară rusă este probabil conștientă că efortul de a captura Avdiivka ar necesita unități mai numeroase și de calitate superioară decât cele desfășurate în prezent în zonă”, adaugă thinktank-ul.

Într-o filmare postată pe Twitter de blogger-ul militar Dmitri din Estonia, se observă cum primul tanc rus dintr-o coloană care încearcă să treacă un pod se prăbușește în apă, după care toate celelalte sunt abandonate.

On Avdiivka, where Russians attempted an assault today. Butusov says a Russian column of 9 vehicles left Donetsk in an attempt to cut off Avdeevka. However, something happened to the first vehicle in the column