Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene

Armata rusă a lansat un nou atac asupra Ucrainei, noaptea trecută.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reacționat după încă o noapte de atacuri rusești mortale asupra Ucrainei, spunând că sediul delegației Uniunii Europene în Ucraina a fost atacat în mod „deliberat”.
„Îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și de personalul delegației UE în Ucraina, al cărui sediu a fost avariat în acest atac deliberat al Rusiei.
UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a transmis Costa, pe rețeaua X.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Layen, a reacționat la atacul de noaptea trecută. Aceasta s-a declarat „indignată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii” și care „a avariat misiunea noastră diplomatică a UE”.
Gândurile mele se îndreaptă către curajosul nostru personal. Atacurile Rusiei asupra Kievului nu fac decât să întărească unitatea Europei și rezistența Ucrainei”, a mai adăugat președinta CE.
Forțele ruse au lansat, în noaptea de 28 august, un atac pe scară largă asupra Kievului, folosind drone și rachete, potrivit Reuters. Ofensiva a provocat moartea a cel puțin 14 persoane, rănind alte 38. Printre victime se numără și trei copii. Citește mai mult: Atac de amploare al Rusiei în Kiev. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 14 morți, printre care trei copii, și zeci de răniți - UPDATE
În aceeași noapte, rușii au efectuat un atac țintit asupra trenurilor de pasageri din Ucraina, deteriorând o parte din flota de trenuri Intercity+ de mare viteză, inclusiv un tren programat să circule pe ruta Kiev-Harkov. Potrivit companiei naționale de căi ferate a Ucrainei, Ukrzaliznytsia, trenul a suferit daune semnificative.
„Datorită intervenției coordonate a lucrătorilor feroviari din depou, incendiul a fost stins. Un tren a fost grav avariat, însă personalul, aflat în adăposturi în prealabil, nu a fost rănit”, se arată în comunicatul citat de united24media.
