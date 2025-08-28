Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reacționat după încă o noapte de atacuri rusești mortale asupra Ucrainei, spunând că sediul delegației Uniunii Europene în Ucraina a fost atacat în mod „deliberat”.

„Îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și de personalul delegației UE în Ucraina, al cărui sediu a fost avariat în acest atac deliberat al Rusiei.

UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a transmis Costa, pe rețeaua X.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Layen, a reacționat la atacul de noaptea trecută. Aceasta s-a declarat „indignată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii” și care „a avariat misiunea noastră diplomatică a UE”.

Gândurile mele se îndreaptă către curajosul nostru personal. Atacurile Rusiei asupra Kievului nu fac decât să întărească unitatea Europei și rezistența Ucrainei”, a mai adăugat președinta CE.

Atac masiv asupra Kievului

Forțele ruse au lansat, în noaptea de 28 august, un atac pe scară largă asupra Kievului, folosind drone și rachete, potrivit Reuters. Ofensiva a provocat moartea a cel puțin 14 persoane, rănind alte 38. Printre victime se numără și trei copii. Citește mai mult: Atac de amploare al Rusiei în Kiev. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 14 morți, printre care trei copii, și zeci de răniți - UPDATE

În aceeași noapte, rușii au efectuat un atac țintit asupra trenurilor de pasageri din Ucraina, deteriorând o parte din flota de trenuri Intercity+ de mare viteză, inclusiv un tren programat să circule pe ruta Kiev-Harkov. Potrivit companiei naționale de căi ferate a Ucrainei, Ukrzaliznytsia, trenul a suferit daune semnificative.

„Datorită intervenției coordonate a lucrătorilor feroviari din depou, incendiul a fost stins. Un tren a fost grav avariat, însă personalul, aflat în adăposturi în prealabil, nu a fost rănit”, se arată în comunicatul citat de united24media.

