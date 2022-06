Rusia susține că a ucis aproape 2.000 de "mercenari" străini în Ucraina. Despre 102 dintre ei spun că sunt români - Foto în articol

Mercenari și specialiști militari din 64 de țări sunt implicați în ostilitățile din Ucraina, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. Se știe că aproximativ 2.000 de mercenari străini au fost uciși, a adăugat el, scrie TASS.

"În total, de la 17 iunie 2022, avem pe liste mercenari și specialiști în operarea armelor din 64 de țări. De la începutul operațiunii militare speciale au sosit în Ucraina 6.956 de astfel de cadre, dintre care 1.956 au fost deja uciși, iar 1.779 au plecat. Deocamdată 3.221 de mercenari sunt încă în viață - nu au fost încă capturați sau nu au ajuns la granița cu Ucraina", a spus el.





Konașenkov a adăugat că datele detaliate privind "mercenari" străini din Ucraina sunt disponibile din resursele online ale Ministerului rus al Apărării. Accesând site-ul Ministerului rus al Apărării, observăm că pe lista rușilor, Polonia apare ca fiind țara din Europa cu cei mai mulți combatanți în Ucraina. Aceștia au scris în listă că ar fi fost identificați 1831 de polonezi, iar 378 dintre ei ar fi fost uciși.

Pe locul doi se află România, despre care Ministerul Apărării din Rusia scrie că ar avea 504 de combatanți care participă la război, iar dintre aceștia 102 ar fi fost uciși de soldații ruși. În tabel urmează Marea Britanie, cu 422 de oameni, rușii afirmând că au ucis 101 dintre aceștia.

Ţările care au înregistrat cele mai mari pierderi de "mercenari" în Ucraina, potrivit Moscovei, sunt Polonia - 378 de morţi, SUA - 214 morţi, Canada -162 de morţi şi Georgia - 120 de morţi.

