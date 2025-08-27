Data actualizării: | Data publicării:

Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Kremlinul a anunțat miercuri că are „o atitudine negativă” față de propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat că nu va accepta prezența trupelor NATO pe teritoriul ucrainean, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt rus Dmitri Peskov a declarat că avansarea infrastructurii militare a Alianței în regiune a fost una dintre cauzele esențiale ale războiului. „De fapt, de la bun început, avansarea infrastructurii militare NATO și infiltrarea acestei infrastructuri în Ucraina ar putea fi printre cauzele principale ale conflictului care a izbucnit”, a afirmat el. „Așadar, avem o atitudine negativă față de aceste discuții”, a mai spus acesta.

În același timp, Peskov a lăudat eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, pe care le-a catalogat drept „foarte importante”, exprimând speranța că acestea vor continua.

Ca parte a unei potențiale înțelegeri de pace, aliații europeni ai Ucrainei lucrează la un set de garanții menite să protejeze țara de un posibil atac viitor al Rusiei. Totuși, Moscova consideră că desfășurarea unor trupe europene pe teritoriul ucrainean ar echivala cu o prezență NATO, ceea ce Rusia a încercat să împiedice încă de la începutul conflictului.

Toate părțile implicate recunosc necesitatea garanțiilor de securitate pentru Ucraina ca element al unui eventual acord de pace, dar diferențele majore apar în privința formei acestora. Rusia insistă că ar trebui să fie unul dintre garanții securității Ucrainei și dorește să reia o propunere discutată în 2022, în primele săptămâni ale războiului. Kievul respinge însă această variantă, argumentând că ar oferi Moscovei un drept de veto asupra oricărui sprijin militar extern.

„Garanțiile de securitate reprezintă una dintre cele mai importante teme, dar Rusia nu consideră util ca ele să fie dezbătute în public”, a adăugat Peskov.

Referindu-se la summitul SUA–Rusia desfășurat luna aceasta în Alaska, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, Peskov a afirmat că întâlnirea a fost „foarte substanțială, constructivă și utilă”.

Donald Trump a reiterat că Statele Unite nu vor trimite trupe la sol în Ucraina în cadrul unor eventuale garanții de securitate. Totuși, liderul american a lăsat deschisă posibilitatea altor forme de implicare militară, inclusiv sprijin aerian și de informații.

