Rusia nu își va recupera activele înghețate fără a plăti reparații, susține Kaja Kallas

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că nu este de imaginat returnarea activelor rusești înghețate în interiorul blocului din cauza războiului din Ucraina, decât dacă Moscova va plăti reparațiile, potrivit Reuters.

„Nu ne putem imagina ca ... dacă ... există un armistițiu sau un acord de pace, aceste active să fie returnate Rusiei dacă nu au fost plătite reparațiile,” a declarat ea reporterilor înainte de o întâlnire a miniștrilor de externe ai UE de la Copenhaga.

UE afirmă că aproximativ 210 miliarde de euro (245,85 miliarde dolari) din active rusești sunt înghețate în bloc, ca urmare a sancțiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ucraina și unele state membre UE, inclusiv Polonia și țările baltice, au cerut ca UE să confiște aceste active și să le folosească pentru a sprijini Kievul.

Însă puteri europene precum Franța și Germania — împreună cu Belgia, care deține majoritatea acestor active — au respins aceste solicitări.

Aceste țări au subliniat că UE a alocat profiturile viitoare generate de active pentru a compensa sprijinul acordat Ucrainei și au pus sub semnul întrebării existența unui temei legal pentru confiscarea lor.

Diplomații spun că dezbaterea se concentrează acum pe modul în care fondurile ar putea fi utilizate, după încheierea războiului din Ucraina.

