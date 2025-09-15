Data publicării:

Rusia amenință Europa în simulări militare: Șase țări, ținte ale armelor „imposibil de interceptat”

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Stiri
Agerpres
Agerpres

Rusia amenință Europa în simulări militare.

Analistul militar german Julian Ropke afirmă că Rusia și Belarus folosesc exercițiul strategic Vest-2025 (Zapad) pentru a simula un atac asupra NATO. Deși oficial Moscova și Minsk spun că manevrele au scop defensiv și vizează protecția regiunii Kaliningrad, în realitate acestea par să urmărească deschiderea coridorului Suwalki, porțiunea îngustă de frontieră dintre Polonia și Lituania, ce separă Belarus de enclava rusă.

Moscova și Minsk exersează și scenarii care implică folosirea armelor nucleare și a noilor rachete Oreshnik, pe care Vladimir Putin le-a descris drept „imposibil de interceptat”, cu scopul de a intimida statele vecine Belarusului. În ansamblu, potrivit analistului german, Rusia și Belarus par să se pregătească pentru un posibil război împotriva Europei.

Presa rusă a relatat duminică că șase state membre NATO se află sub amenințarea complexelor de rachete Iskander-M dislocate de Rusia în regiunea Kaliningrad. Din această zonă, rachetele pot lovi ținte aflate pe teritoriul Poloniei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Suediei și Germaniei.

În prezent, Federația Rusă și Belarus desfășoară exercițiul militar comun Vest-2025, care include scenarii de „respingere a unei agresiuni NATO” asupra statului unional. Manevrele se desfășoară și în regiunea Kaliningrad, unde recent a fost publicat un videoclip ce arată lansatoare Iskander-M amplasate direct pe șosea, semn că armata rusă exersează tiruri „de pe roți” către Polonia și statele baltice.

Exercițiul ridică îngrijorări majore în Europa. Germania a dislocat în Lituania sute de unități de tehnică militară și până la 2.000 de soldați ai Bundeswehr-ului, într-un test al capacității NATO de a răspunde rapid unei posibile „invazii ruse”.

Și Ucraina privește cu suspiciune manevrele ruso-belaruse. Oficialii de la Kiev avertizează că, după încheierea exercițiilor, armata rusă ar putea deschide un nou front pentru a suprasolicita trupele ucrainene, deja afectate de lipsa de personal”.

 

VEZI ȘI: Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

