Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump

Forțele ruse au lansat un atac brusc în estul Ucrainei, în apropierea orașului minier de cărbune Dobropillia, o mișcare ce pare menită să sporească presiunea asupra Kievului pentru a ceda teritorii, în contextul în care președinții SUA și Rusiei se pregătesc să se întâlnească.

Harta de război publicată marți de sursa ucraineană de încredere DeepState arată că forțele ruse au avansat cu cel puțin 10 km spre nord, pe două direcții, în ultimele zile, ca parte a ofensivei lor de a prelua controlul complet asupra regiunii Donețk, scrie Reuters.

Acest avans este unul dintre cele mai spectaculoase din ultimul an. DeepState a precizat că rușii au înaintat rapid în apropierea a trei sate dintr-o zonă a frontului asociată cu orașele ucrainene Kostyantynivka și Pokrovsk, pe care Moscova încearcă să le încercuiască, profitând de lipsa de efective a Kievului.

„Situația este destul de haotică, deoarece inamicul, găsind breșe în apărare, pătrunde mai adânc, încercând să se consolideze rapid și să-și acumuleze forțe pentru un avans ulterior”, a declarat DeepState pe canalul său de Telegram.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, sunt așteptați să discute un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, când se vor întâlni vineri, în Alaska. Potrivit unor relatări neconfirmate din presă, Putin i-ar fi transmis lui Trump că dorește ca Ucraina să cedeze partea din regiunea Donețk pe care Rusia nu o controlează.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Moscovei în legătură cu avansul. Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a ordonat trimiterea de întăriri „pentru a detecta și distruge grupurile de sabotaj inamice care pătrund în linia de apărare”, a declarat Andrii Kovalov, purtător de cuvânt al armatei ucrainene, pentru Interfax-Ucraina.

Acesta a precizat că Rusia își folosește superioritatea numerică pentru a încerca să pătrundă în liniile de apărare ucrainene cu grupuri mici și a efectuat 35 de tentative de a împinge înapoi unitățile ucrainene, suferind pierderi grele în acest proces. Viktor Trehubov, un alt purtător de cuvânt militar ucrainean, a minimalizat situația, spunând că infiltrarea nu reprezintă o străpungere reală.

Pasi Paroinen, analist militar la grupul finlandez Black Bird Group, a declarat că situația s-a deteriorat rapid, forțele ruse pătrunzând dincolo de liniile ucrainene până la o adâncime de aproximativ 17 km în ultimele trei zile.

„Unitățile rusești aflate cel mai în față au ajuns, potrivit relatărilor, la șoseaua Dobropillia – Kramatorsk T0514, iar grupuri de infiltrare rusești au fost raportate și în apropierea orașului Dobropillia propriu-zis”, a scris acesta pe X.

Rusia ar putea obține un avantaj în negocierile cu Trump

Tatarigami_UA, fost ofițer al armatei ucrainene și analist al platformei Frontelligence Insight, a postat:

„Atât în 2014, cât și în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a obține avantaj. Situația actuală este serioasă, dar departe de colapsul pe care îl sugerează unii”, a scris el.

Serghei Markov, fost consilier al Kremlinului, a declarat că rușii au reușit să avanseze datorită „unui colaps parțial al frontului” cauzat de lipsa de soldați a Ucrainei.

„Această străpungere este ca un cadou pentru Putin și Trump în timpul negocierilor”, a spus Markov, sugerând că acest lucru ar putea crește presiunea asupra Kievului de a ceda o parte din teritoriu pentru a evita ca armata rusă să cucerească, în cele din urmă, restul regiunii Donețk prin forță.

Pentru a face acest lucru, însă, forțele ruse ar trebui mai întâi să cucerească Sloviansk, Kramatorsk, Drujkovka și Kostiantynivka, pe care analiștii militari ruși le numesc „orașe-fortăreață”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins public ideea cedării de teritorii către Rusia, afirmând că orice acord de pace trebuie să fie unul just.

Bohdan Krotevych, fost șef de stat major al brigăzii Azov din Ucraina și locotenent-colonel în Garda Națională, a avertizat luni seara pe X asupra pericolului, spunând că frontul din zonă este „un haos total”.

„Linia de contact ca linie fixă de luptă nu există, de fapt”, a spus acesta.

