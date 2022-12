Ronaldo are probleme de atitudine și la naționala Portugaliei. Selecţionerului nu i-a plăcut comportamentul starului în momentul înlocuirii din meciul de vineri

În acest meci pierdut de Portugalia cu 2-1, Ronaldo a fost înlocuit în minutul 65. Imaginile l-au arătat foarte nemulţumit, iar atacantul a explicat că acest lucru a fost legat de o discuţie cu un jucător al echipei adverse.



Într-o conferinţă de presă, înaintea partidei de marţi cu Elveţia, din optimi de finală, Fernando Santos a declarat iniţial despre Ronaldo: "Am răspuns după meci şi o voi face din nou aici. Nu ştiu nimic despre ce s-a întâmplat pe teren, am văzut doar că s-a certat cu un coreean. Nu vreau să mai vorbesc despre asta, ci despre meciul de mâine."



"Am văzut însă imaginile şi nu mi-a plăcut deloc. Chiar nu mi-a plăcut deloc. Aceste poveşti trebuie rezolvate intern şi aşa s-a întâmplat. Punct final în ce priveşte această problemă", a adăugat el.



Între două răspunsuri la numeroasele întrebări despre Cristiano Ronaldo, Fernando Santos a explicat că echipa sa trebuie acum "să treacă la viteza superioară" pentru a înfrunta marţi Elveţia în optimile de finală ale CM 2022.



"Nu am discutat despre un transfer cu el (cu Ronaldo - n. r.). Nu ştiam de această ofertă din Arabia Saudită, tocmai am aflat de ea. Este decizia lui. Suntem concentraţi pe Cupa Mondială şi pe meci, de asemenea. Nu ştiu cine va fi căpitan, nici măcar nu ştiu cine va juca. Vom decide mâine. Cât priveşte sondajul (efectuat de cotidianul A Bola, potrivit căruia 70% dintre portughezi îl vor pe Ronaldo pe bancă - n. r.), nu-i dau atenţie. Sunt concentrat pe echipa mea, avem doar trei zile de pregătire. Nu mă uit la sondaje, sunt concentrat pe meciuri", a spus Santos.



"Portugalia e întotdeauna obligată să câştige. Căutăm această presiune. Trebuie să trecem la viteza superioară. Este un meci eliminatoriu, dacă nu câştigăm, ne întoarcem acasă", a adăugat el, notează Agerpres.

Meciul cu Spania va intra în istorie, a spus selecţionerul Marocului înainte de optimile Cupei Mondiale

Meciul cu Spania este unul "pentru istorie", a declarat luni selecţionerul Marocului, Walid Regragui, citat de AFP cu o zi înaintea duelului din optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2022.

Întrebat dacă este cel mai important meci din istoria fotbalului marocan, Regragui a răspuns: "Sper că în viitor va fi unul mai important, va însemna că suntem în sferturi de finală... Le-am spus jucătorilor: cei din 1986 (când Marocul a fost singura dată până acum în optimile CM - n. r.) nu mai pot rejuca meciul, nu mai pot să ajungă în sferturi. Noi mai avem 24 de ore, o putem face. Treaba mea împreună cu staff-ul este să echilibrez emoţiile, să simtă că este un meci pentru istorie, dar să nu aibă prea multă presiune. Iată formula: fără complexe, fără regrete, şi

să joace fotbal."



"Sper că Spania nu va şti ce să facă cu mingea", a spus Walid Regragui, căruia "îi place" jocul de "posesie" al naţionalei iberice, "una din favoritele la victoria finală", dar speră "să reuşească surpriza" în întâlnirea de marţi.



"Spania este una dintre cele mai bune echipe din lume, ei ştiu ce propun şi au răbdare, cu o posesie care e neplăcută pentru adversar, dar uneori şi pentru public (...) Au în medie posesia mingii 70%, chiar dacă au întâlnit Germania sau Franţa. Vor avea posesia, trebuie să acceptăm asta. Am lăsat mingea Croaţiei (0-0) şi Belgiei (2-0). Dar Japonia a câştigat (2-1 cu Spania - n. r.) cu 17% posesie şi a câştigat cu 20% posesie împotriva Germaniei. Arabia Saudită a învins Argentina cu 20% posesie. În fotbalul modern, unii vor mingea, alţii nu, trebuie să ştii ce să faci cu ea. Sper că Spania nu va şti ce să facă cu mingea. În orice caz, avem încredere în noi."



Partida Maroc - Spania, din optimile de finală ale CM 2022, va avea loc marţi, pe Education City Stadium din Doha, de la 17:00, ora României, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News