Românii din Ucraina și-au cerut drepturile la Strasbourg

Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina” (UICRU) a prezentat la Strasbourg recomandările românilor din Ucraina privind necesitatea introducerii operative a unor schimbări în legislația Ucrainei referitoare la drepturile minorităților naționale, conform Bucpress.

Potrivit unui comunicat de presă al UICRU, pe 21 iunie 2023, în sala de ședințe Nr. 11 a Consiliului Europei din Strasbourg, în cadrul sesiunii de vară a Adunării parlamentare a Consiliului Europei, a avut loc prezentarea situației privind respectarea drepturilor minorităților naționale din Ucraina cu tema: „Minority rights in Ukraine” (In the light of the newly adopted law on national minorities).

Discuția s-a bazat pe marginea aplicării legilor Ucrainei privind educația (2017), funcționarea limbilor (2019) și privind minoritățile (comunitățile) naționale (2022), legi care, în opinia “Comisiei de la Veneția”, diminuează volumul de drepturi fixat în Constituția și obligațiile internaționale ale Ucrainei asumate față de Consiliului Europei.

Au fost discutate și recomandările “Comisiei de la Veneția” privind necesitatea readucerii legislației Ucrainei în acest domeniu în concordanță cu principiile europene. La dezbateri au fost invitați: Andrea Bocskor, deputat în Parlamentul European, specialist în monitorizarea asigurării drepturilor minorităților naționale tradiționale; Titus Corlățean, ex-Vice-Președinte al Adunării parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și membru al delegației permanente a României în APCE; Zsolt Nemeth, președintele delegației permanente a Ungariei în APCE; Maria Mezentseva, președinta delegației permanente a Ucrainei în APCE.

Minoritatea maghiară din Ucraina a fost prezentată de Lászlo Brenzovics, președinte al Asociației Culturale a Maghiarilor din Transcarpatia, iar cea românească de Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”.

Dezbaterile au fost organizate ca o continuare a discuțiilor organizate de “Comisia de la Veneția” pe 20.04.2023 și celor organizate în cadrul Parlamentului European cu participarea Comisaruluu UE pentru extinderea Uniunii Europene la Bruxelle pe 23 mai 2023.

A fost solicitată revenirea la drepturile constituționale de odinioară

La dezbateri au fost solicitate asigurarea drepturilor, cel puțin, la nivelul avut la momentul adoptării Constituției Ucrainei (28.07.1996) prin modificarea de urgența a legislației respective, ținând cont de recomandările “Comisiei de la Veneția” și poziția minorităților naționale autohtone.

S-a accentuat că participarea românilor din Ucraina la aceste dezbateri trebuie văzută ca un ajutor în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană prin armonizarea legislației naționale cu cerințele Consiliului Europei, iar implementarea Recomandărilor “Comisiei de la Veneția” va demonstra o accelerare reală a procesului de integrare europeană (cu mai multe detalii privind dezbaterile se va reveni ceva mai târziu).

Potrivit UICRU recomandările “Comisiei de la Veneția” s-au materializat și datorită poziției principiale a minorităților naționale din Ucraina, și în special ale comunităților maghiare și române, reprezentanții „UICRU venind de fiecare dată la întâlnirile cu experții Comisiei de la Veneția și altor structuri europene cu propuneri concrete, constructive și argumentate în baza Constituției și obligațiunilor internaționale ale Ucrainei”.

Prin Avizul său “Comisia de la Veneția” recomandă Ucrainei să revizuiască o serie de prevederi ale legii privind minoritățile (comunitățile) naționale, care a intrat în vigoare în luna martie.

Cea mai importantă este recomandarea care propune modificarea normelor lingvistice. În același context, Comisia de la Veneția solicită o revizuire și a altor legi legate de funcționarea limbilor, în special în domeniul educației si utilizării în sfera social-administrativă.

