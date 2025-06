Românii aleg lanțuri hoteliere de top din Bulgaria: Albena, HVD și Grifid

Aceste branduri oferă turiștilor români servicii all inclusive premium, facilități excelente pentru familii și seniori, spații wellness, plaje private și reduceri generoase de până la -44%, chiar în vârful sezonului.

Potrivit consultanților IRI Travel, până la ora actuală, pentru acest an se înregistrează o creștere de 30% a rezervărilor pentru litoralul bulgăresc față de anul precedent.

Iată și preferințele turiștilor români în funcție de numărul de stele al hotelurilor:

60% - 4 stele all inclusive

25% - 5 stele all inclusive sau cu alte servicii de masaă

15% - 3 stele all inclusive, vile etc.

UNDE NE CAZĂM – CE HOTELURI OPEREAZĂ FIECARE COMPANIE?

► Societatea Albena SA administrează întreaga stațiune Albena, cu peste 30 de hoteluri, de la 2★ la 5★, toate aproape de plajă, cu facilități variate: aquapark, piscine, tratamente spa și parcuri naturale. De asemenea, Albena mai administrează White Lagoon Resort (situat între Balchik și Kavarna) și Forest Beach Resort (Primorsko).

► HVD Hotels & Resorts – rețea premium cu 9 hoteluri de top: HVD Reina del Mar (Obzor), HVD Miramar (Obzor), HVD Viva și HVD Bor (Sunny Beach), ministațiunea Riviera (lângă Nisipurile de Aur) toate cu servicii ultra all inclusive.

► GRIFID Hotels – grup hotelier bulgar cu 8 hoteluri de 4★ și 5★ în stațiunea Nisipurile de Aur: Grifid Vistamar, Grifid Bolero, Grifid Encanto Beach, Grifid Metropol, Grifid Moko, Grifid Marea, Club Hotel Arabella și noul GRIFID NOA 5★.

Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel

„Românii aleg litoralul bulgăresc pentru că îmbină perfect confortul cu prețurile accesibile, nemaivorbind despre proximitate. Avem și în această perioadă reduceri de până la 44%, pentru hoteluri all inclusive de 4 și 5 stele, și condiții excelente atât pentru familii, cât și pentru seniori. Parteneriatul nostru oficial cu lanțurile hoteliere Albena, HVD și GRIFID ne permite să oferim cele mai bune servicii și prețuri din piață. Am observat, mai ales în ultimii 5 ani, o tendință a românilor de a alege în special hoteluri de calitate, care știu să se promoveze, care au un marketing puternic și un nume pe piață”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

IATĂ CÂTEVA EXEMPLE DE OFERTE SPECIALE ȘI LAST MINUTE – VARA 2025

GRIFID Hotels – Nisipurile de Aur

GRIFID NOA 5★: 5 nopți All Inclusive (AI) Premium: 07–28.08: de la 835€/pers. (-30% camere standard, -35% Deluxe) 09 – final de sezon: de la 564€/pers. (-20% camere Deluxe) GRIFID Bolero 4★: 2 nopți Ultra All Inclusive (UAI): 08–24.08: de la 285€/pers. (-20%) Last Minute (25–30 iunie): GRIFID NOA: 2 nopți de la 244€/pers. (-35%) GRIFID Vistamar: 3 nopți de la 410€/pers. (-44%) GRIFID Encanto Beach, Sentido Marea, Bolero: reduceri între -15% și -25%

ALBENA – OFERTĂ SENIORI 60+

Perioadă rezervări: 07.04 – 30.09.2025 Hoteluri participante: Flamingo Grand, Boryana, Elitsa, Kaliopa, Laguna Mare, Malibu, Nona, Ralitsa Aqua, Slavuna, Vita Park. Reduceri: - 20% (cazări 07.04–30.04) - 15% (cazări 01.05–30.09) Bonusuri: excursie tradițională sau pachet SPA, fructe la sosire, șezlonguri gratuite, biciclete, Wi-Fi etc.

HVD Hotels & Resorts (oferte speciale și last minute)

HVD Reina del Mar 5★ (Obzor): 5 nopți UAI: -32% – de la ~683€/pers. Include acces la SPA, minibar zilnic, activități sportive, petreceri, șezlonguri gratuite. HVD Miramar 4★ (Obzor): 5 nopți UAI: de la 486€/pers. (-32%) HVD Bor 4★ (Sunny Beach): 2 nopți UAI de la 204€/pers. (-25%) 3 nopți UAI de la 345€/pers.

Despre IRI TRAVEL

Sunt 19 ani de când IRI TRAVEL există în peisajul turismului românesc, bucurându-se de o evoluție constantă și de o poziție solidă pe piață. De-a lungul anilor, cu fiecare sezon, IRI TRAVEL și-a consolidat poziția pe piață, devenind cel mai important touroperator pentru unele dintre cele mai cerute destinații de vacanță ale românilor – România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria, Italia.

Pentru IRI Travel, turiștii reprezintă mai mult decât un număr sau o cifră de afaceri. Ne asigurăm să le oferim fiecăruia în parte asistența de care are nevoie și selecția cea mai potrivită a vacanței. ”Toți turiștii noștri ne devin prieteni, indiferent de numărul lor”, este deviza IRI Travel. IRI Travel are o rețea de peste 1000 de agenții partenere pe teritoriul întregii țări. Cei 14 consultanți IRI Travel, împreună cu rețeaua de agenții partenere, le stau la dispoztie turiștilor 24h/7h, oferindu-le consultanță de specialitate și asistență când au nevoie. De altfel, motto-ul IRI Travel este “Rămânem prieteni” și credem cu tărie în el!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News