România va întâlni Cipru în septembrie: perspective și așteptări

Echipa națională de fotbal a României își continuă drumul spre calificarea pentru Campionatul Mondial 2026. Deși prima fază a calificărilor a fost mai puțin reușită, nimic nu este pierdut, iar discipolii lui Mircea Lucescu vor necesita o performanță practic ideală în toamna anului 2025 pentru a avea șanse de calificare. 

Primul test semnificativ pentru Tricolori va fi meciul împotriva Ciprului din septembrie. Deși bookmakerii oferă cote mai bune pentru calificarea României decât pentru Cipru, iar naționala pare, pe hârtie, mai puternică, partida se anunță complicată. Așa cum procedează antrenorii, analiștii sau experții în ponturi pariuri fotbal, trebuie luate în calcul toate variabilele. Unu la mână, naționala va juca în deplasare. Doi la mână, ciprioții la fel au nevoie de maximum de puncte.

România însă nu își mai poate permite să comită erori. Pentru calificarea la Mondial, e nevoie de a menține o traiectorie ascendentă în ultimile luni ale turneului pentru a-și consolida poziția în grupă. Iar primul pas ar fi o victorie categorică în meciul cu Cipru.

Analiza formei recente

Performanțele recente ale Românii nu au fost încurajatoare. În cele patru meciuri disputate, Tricolorii au obținut două victorii și două înfrângeri, marcând opt goluri și încasând patru. 

Astfel, echipa se regăsește pe poziția trei din grupa H cu șase puncte. În față sunt Austria cu șase puncte după două meciuri și Bosnia și Herțegovina cu nouă puncte după trei meciuri. Așadar, Tricolorii sunt în dezavantaj momentan.

Înfrângerea cu 1-0 împotriva Bosniei a fost un rezultat dezamăgitor și frustrant. Meciul a demonstrat dificultățile naționalei în confruntările cu adversarii defensivi bine organizați. Mai mult ca atât, fanii se așteptau la o prestației mai bună pe teren propriu, în special considerând faptul că bosniacii erau din start concurenți direcți pentru calificare.

Răspunsul a venit prin victoria impunătoare cu 5-1 în deplasare împotriva San Marino. Rezultatul a restartat parțial încrederea echipei în sine dar și așteptările fanilor. Totodată, e necesar de luat în considerare diferența majoră de valoare între cele două formațiuni. Totodată, victoria din deplasare cu San Marino a demonstrat eficacitatea ofensivă a României împotriva adversarilor mai slabi.

A urmat o înfrângere cu 2-1 în deplasare împotriva Austriei, ce a reprezentat un nou moment de reflecție pentru echipa lui Lucescu. Astfel, naționala continuă să întâmpine dificultăți împotriva echipelor de nivel intermediar spre superior. 

Iar cel mai recent meci a fost victoria cu 2-0 împotriva Ciprului într-un meci disputat acasă. Rezultatul oferă încredere pentru meciul din septembrie, lăsând și șanse de calificare cel puțin pentru barajele spre Campionatul Mondial 2026.

Provocări tactice

Antrenorul Mircea Lucescu încă se confruntă cu provocarea de a găsi o formulă tactică potrivită pentru a asigura rezultate consistente. Rezultatele mixte recente sugerează că echipa este doar în căutarea echilibrului optim între soliditate defensivă și eficiență ofensivă, în special în meciul cu rivali similari de clasă.

Partida cu Bosnia a evidențiat dificultățile Tricolorilor în fața echipelor care adoptă o abordare defensivă compactă și caută să exploateze momentele de tranziție. România va trebui să-și îmbunătățească capacitatea de a sparge blocuri defensive bine organizate dacă speră la o calificare la Campionatul Mondial. Experiența din meciul anterior va fi valoroasă pentru a identifica punctele slabe ale adversarului și pentru a aplica o strategie eficientă. Echipa va trebui să demonstreze că poate domina jocul de la început și să nu permită Ciprului să se organizeze defensiv.

Împotriva Ciprului, România va avea avantajul de a se confrunta cu o echipă pe care a învins-o recent. În ultimii doi ani, Tricolorii s-au întâlnit cu ciprioții de trei ori și au obținut trei victorii: 3-0, 4-1 și 2-0. Experiența din meciul anterior va fi valoroasă pentru a identifica punctele slabe ale adversarului și pentru a aplica o strategie eficientă. Echipa va trebui să demonstreze că poate domina jocul de la început și să nu permită Ciprului să se organizeze defensiv.

Așteptări realiste pentru septembrie

După o jumătate de an cu rezultate mixte, naționala intră în meciul cu Cipru cu presiunea de a da dovadă de consistență. Experiența pozitivă din meciurile anterioare ar trebui să ofere încredere, însă adversarii nu trebuie subestimați. 

Cipru va fi motivat să obțină un rezultat pozitiv, cel puțin un egal. Echipa gazdă va adopta o abordare mai defensivă, încercând să atace prin faze de tranziție. 

Tricolorii, însă, au nevoie de o victorie convingătoare pentru a da start unei serii de rezultate pozitive. Echipa va ataca din minutul unu al meciului, căutând să deschidă scorul cât mai devreme. 

Succesul va depinde de capacitatea echipei de a învăța din erorile recente și de a capitaliza pe punctele forte demonstrate în victoriile precedente împotriva Ciprului. Nu va fi un meci ușor, însă e de așteptat că băieții lui Lucescu vor aduce cele trei puncte din Cipru, marcând cel puțin două goluri.

