România încă mai are primării fără adrese web. Chiriac(CONAF): Trebuie să impulsionăm digitalizarea

România trebuie să impulsioneze digitalizarea, în condiţiile în care se situează "pe un loc codaş în administraţia publică" dacă ne uităm la indicele de digitalizare al Uniunii Europene, a afirmat joi preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.



"România pare ţara discrepanţelor. Spun 'pare' pentru că îmi doresc ca acest 'pare' să îl dărâmăm împreună. De fapt, este ţara discrepanţelor. Dacă ne uităm la indicele de digitalizare al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte România, o să constatăm că ne aflăm pe un loc codaş în administraţia publică. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în mediul rural, în România - şi cât de mult înţeleg cetăţenii noştri români despre importanţa bancarizării - şi care este indicatorul care ne situează cu mai mult de 26% în urma mediei Uniunii Europene, ar trebui să ne spună extrem de mult despre parcursul digital pe care România îl are de făcut. (...) De aici, din Bucureşti, lucrurile par extrem de frumoase. Avem mulţi antreprenori. Cea mai mare amprentă antreprenorială a României este aici, în Bucureşti, în Bucureşti-Ilfov. Oamenii sunt educaţi, ştiu să facă business, merg la evenimente de business, îşi au informaţii, le fac networking. În schimb, în România, chiar dacă vorbim de celelalte centre economice, deşi avem doar 7 - şi mi-aş dori să avem mai multe, poate măcar jumătate, 20 - pentru că altfel ar fi contribuţia antreprenorilor şi cetăţenilor la PIB-ul României şi, astfel, am reuşi să creştem nivelul de trai. Când mă uit la ceea ce se întâmplă, inclusiv la Braşov, la Constanţa, la Iaşi, constat că sunt discrepanţe extrem de mari. În continuare, în ceea ce priveşte administraţia publică locală, sunt primării unde nu există adresă de web site. În continuare avem primari care folosesc adresele personale în interesul public", a afirmat Cristina Chiriac, la prima ediţie din acest an a proiectului "Digital UP", organizată joi la Bucureşti.



Referindu-se la prezenţa digitalizării în mediul urban mic, preşedintele CONAF a spus că aceasta este într-o mică măsură sau inexistentă.



"Sunt sute, zeci de localităţi în România în care nu există un bancomat. Oamenii refuză să îşi facă cel mai simplu instrument - şi anume cardul bancar - d'apoi să mai vorbim de conexiuni între site-uri sau instituţii principale, aşa cum ne dorim noi, între ANAF, Casa de Pensii, Casa de Sănătate şi aşa mai departe.", a adăugat Cristina Chiriac.



Ea consideră că această caravană "Digital UP" ar trebui să se multiplice în fiecare judeţ din România.



"Am intrat în 2023 cu gândul acesta că dacă antreprenorii, cei care sunt reprezentanţi ai mediului patronal, ONG-urile, Asociaţia Municipiilor Asociaţia Comunelor, Asociaţia Oraşelor şi, bineînţeles, Guvernul României şi-ar da mâna şi ar impulsiona un pic tot ceea ce înseamnă aceste activităţi de voluntariat pe care noi le facem pentru comunitatea românească, probabil că n-ar mai trebui să dezbatem soarta digitalizării încă 5 ani de zile şi eforturile noastre de a vedea eficienţă economică şi socială, dezvoltare durabilă, despre care tot vorbim, s-ar vedea poate în maxim 3 ani de zile. Ceea ce facem noi cu aceste evenimente nu este doar o campanie de conştientizare, este o educare atât a mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, care nu au acces la instrumente facile, precum şi o campanie de susţinere şi de dezvoltare a mediului antreprenorial pentru că ne place sau nu ne place, business-urile care sunt digitalizate vor avea un viitor luminos în detrimentul celor tradiţionale. De aceea, cred că trebuie, pe de o parte, să impulsionăm digitalizarea, dar pe de altă parte, să găsim instrumente care să susţină tot ceea ce credem noi că este esenţial pentru cultura neamului românesc, cultura neamului românesc", a adăugat preşedintele CONAF.



Ea a precizat că la ora actuală în CONAF peste 3.500 de companii.



Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederaţie din România ce reuneşte interesele antreprenorilor în spiritul european al egalităţii de gen şi egalităţii de şanse.



CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizaţie care promovează şi susţine antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare şi cooperare atât pe plan intern cât şi internaţional, scrie Agerpres.

