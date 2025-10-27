€ 5.0848
Data publicării: 11:48 27 Oct 2025

România găzduiește NATO-Industry Forum: Inovare și investiții în apărare pe agenda alianței
Autor: Alexandra Curtache

După modelul Poloniei, Estonia solicită activarea articolului 4 al NATO. Șeful alianței salută răspunsul rapid şi decisiv
 

România va fi gazda următoarei ediții a NATO-Industry Forum, programată în zilele de 5 și 6 noiembrie la București, anunță Alianța Nord-Atlantică pe site-ul său oficial.

Evenimentul este coorganizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional NATO, sub auspiciile secretarului general al organizației, conform Agerpres.

Un punct de întâlnire între NATO și industrie

NATO-Industry Forum este conceput pentru a facilita dialogul permanent și direct dintre alianță și sectorul industrial. Tema ediției din acest an, „Reînarmarea NATO - Inovare, Accelerare, Susținere”, reflectă obiectivul principal: adaptarea investițiilor și accelerarea dezvoltării capabilităților necesare pentru securitatea colectivă.

Evenimentul oferă o platformă de discuții pentru a modela modul în care fondurile alocate apărării sunt utilizate, astfel încât aliații să-și consolideze capacitatea de descurajare și apărare credibilă.

Contextul deciziilor strategice

Forumul din 2025 pornește de la concluziile summitului NATO de la Haga, din iunie, când șefii de stat și de guvern au decis creșterea semnificativă a investițiilor în domeniul apărării.

Prin acest cadru, organizația urmărește să sprijine statele membre în dezvoltarea și furnizarea capabilităților esențiale pentru a face față provocărilor de securitate actuale și viitoare.

Participanți de rang înalt

La București vor fi prezenți directori ai principalelor companii de apărare, comandanți civili și militari NATO, oficiali guvernamentali, precum și reprezentanți ai altor instituții internaționale. Forumul urmărește să promoveze colaborarea și schimbul de idei între sectorul public și cel privat, în contextul transformării continue a capabilităților militare ale alianței.

Prin organizarea NATO-Industry Forum, România se afirmă ca un hub regional de dialog strategic, consolidându-și rolul în cadrul alianței și susținând agenda NATO de inovare și dezvoltare a apărării colective.

