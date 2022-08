România cedează sub propria greutate. Gelu Duminică, previziuni sumbre: Va fi un dezastru! Peste câţiva ani, un angajat va trebui să susţină 4 oameni ieşiţi din câmpul muncii

Specialiştii trag semnale de alarmă cu privire la viitorul pensionarilor: peste 20-30 de ani, România va avea o populație mai mică, mai îmbătrânită, cu mai mulți pensionari decât salariați, iar pensiile de la stat ar putea să fie prea mici pentru a reprezenta un sprijin real la bătrânețe. Opțiunile de pensii private sunt o soluție, însă nu pentru toți românii, care riscă să fie „condamnați la sărăcie”. În acest context, creșterea vârstei de pensionare pare soluția cea mai plauzibilă, mai ales că și alte state europene tind să adopte aceeași măsură.

Duminică: "În loc să ia măsuri cu capul, politicienii noştri iau măsuri populiste"

"În câţiva ani, toată generaţia decreţeilor va ieşi la pensie. Mai pe româneşte, o să ne cam ia... cine nu vrem să ne ia. Va fi foarte complicat. În momentul de faţă, 8 persoane angajate susţin o persoană retrasă din câmpul muncii. Peste vreo 4-5 ani, raportul se va schimba brusc la o persoană angajată care va susţine 4-5 persoane inactive în câmpul muncii. Va fi un dezastru. De altfel, din punct de vedere al sistemului de avertizare, încă din 2010 s-a format o comisie specială pentru analiza riscului demografic, din care am făcut şi eu parte, iar atunci spuneam tot ce avea să se întâmple astăzi (ceea ce se şi întâmplă) şi mai ziceam şi ce trebuie făcut. Din păcate, politicienii noştri au cu totul şi cu totul alte priorităţi decât cea de a investi în cea mai mare provocare pe care România o are: provocarea demografică. România cedează sub propria greutate! Nu e o ipoteză, ci o certitudine. E o chestiune de ani, însă accelerarea se întâmplă pentru că ai noştri guvernanţi, în loc să ia măsuri cu capul, iau măsuri populiste: mărirea pensiilor, creşterea cheltuielilor pentru bugetari şi aşa mai departe... toate acestea nu fac decât să grăbească prăbuşirea economiei. În condiţiile în care legislaţia migraţiei e destul de dură iar bugetul e şi aşa problematic, nu avem cum să rezistăm. Efectiv, n-avem cum!" a spus la Digi24, cu vădită îngrijorare, sociologul Gelu Duminică.

Proiecţii îngrijorătoare

Proiecţiile economice şi bugetare pe termen lung, realizate în ultima perioadă, scot în evidenţă o creştere semnificativă, progresivă, a cheltuielilor totale cu pensiile până la orizontul anului 2060. Statele membre ale Uniunii Europene, printre care şi România, au derulat reforme în scopul reducerii generozităţii sistemelor publice de pensii, tocmai pentru a evita riscul falimentării acestora. Vârsta de pensionare va continua să crească gradual pe termen lung, iar accesul la pensionare anticipată va continua să fie restricţionat, pe fondul acordării de stimulente în condiţiile prelungirii vieţii active" - se arată într-un document al Comisiei Naţionale de Prognoză. Președintele CFA România, asociația analiștilor financiari certificați internațional, Adrian Codîrlașu, crede că sistemul actual de pensii în care actualii salariați plătesc pentru actualii pensionari, „funcționează atât timp cât populația crește, când sunt suficient de mulți angajați care să susțină pensionarii dintr-un anumit moment”, scrie Europa Liberă. Ca şi Duminică, acesta crede că, peste 20-30 de ani, în momentul în care numărul de pensionari va deveni mai mare decât cel al salariaților, sistemul va deveni nesustenabil.

