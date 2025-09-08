Român, impresionat de ideea inedită a unui hotel din China: Cum să faci baie în... pungă?

Un român aflat într-o călătorie în China a rămas surprins de un obicei inedit de la hotel: pentru a face baie în cadă, acesta a descoperit că trebuie să folosească o pungă specială. Deși metoda este menită să prevină bacteriile, experiența a stârnit uimire și curiozitate.

Românul, aflat în orașul Chongqing, a povestit pe Instagram experiența sa neobișnuită.

„În China, ca să stai în cadă, trebuie să stai într-o pungă. Ia fiți atenți, dragi prieteni. Eu nu știu dacă voi ați mai văzut așa ceva în alte părți ale lumii, dar efectiv în China, de fiecare dată când am o cadă de acest gen în apartament, îți dă o pungă pe care să o pui pe cadă și apoi să faci baie în punga respectivă. Mi se pare ireal”, a relatat acesta.

Turiștii care nu s-au mai confruntat cu acest obicei pot fi inițial nedumeriți. Românul a continuat: „Deci, efectiv, asta este punga. Și eu acum ar trebui să desfac punga asta, să o pun în cadă, și apoi să fac baie în cada asta în pungă. Cred că am nevoie de un tutorial cum să montez punga asta, pentru că nu mă descurc. Nu îmi dau seama cum se pune. Cumva nu e o pungă normală, e doar o folie simplă, care nu este dublă. Doamne, ce ciudățenie!”



Soluții ingenioase pentru baie

Pe lângă provocarea de a monta punga, românul a observat și metodele hotelului de a preveni accidentele: „Uite, ai și din astea să le lipești așa pe lateral, să nu cumva să zboare punga, pentru că, da, am și aerul condiționat care bate aici, direct în cadă, în cazul în care se face prea cald, să nu leșini. Pam, pam, pam, așa! Merge! Merge de o băiță așa în pungă.”

Turiștii români și urmăritorii săi s-au arătat curioși cu privire la folosirea pungii. „Întrebarea e la final, dacă iau toată punga asta, o strâng în mână așa, și arunc apa în toaletă, sau cumva? Spuneți-mi și voi în comentarii, că nu înțeleg”, a mai adăugat românul, stârnind zâmbete și reacții amuzate din partea internauților.

„Ideea e că tu ar trebui să speli cada aia cu un super dezinfectant ca să te asiguri că nu iei bacterii, ciuperci de la cei care au stat în cadă înaintea ta. Regula de bază, nu faci baie în cada altora! Bănuiesc că nu există alta cabină de duș în camera aia de hotel. Și pentru că nu umblii cu dezinfectantul după tine, s-a gândit staff-ul hotelului, că mai bine pui folia aia și te așezi pe ea, și nu direct în cadă. Are sens?”, scrie cineva în comentarii pentru a explica mai bine.

