Român bătut și împușcat în Polonia. Agresorul l-a confundat cu un ucrainean

Un român a fost grav rănit în Polonia, după ce un bărbat l-a bătut și împușcat, confundându-l cu un ucrainean.

Un român a fost grav rănit într-un atac brutal produs într-un centru comercial din orașul polonez Wroclaw, incident soldat cu pierderea unui ochi. Autoritățile au trimis dosarul în instanță, iar suspectul, un bărbat de 32 de ani, ar putea fi condamnat la până la 20 de ani de închisoare.

Incidentul s-a petrecut în complexul Wroclavia din Wroclaw. Conform investigației, agresorul - identificat drept Mykhailo F. - l-a lovit pe cetățeanul român cu pumnii, picioarele și cotul, înainte de a scoate un pistol pneumatic și a trage în zona feței victimei.

Procurorii afirmă că atacul ar fi avut la bază o confuzie privind originea etnică a victimei. Agresorul ar fi presupus că bărbatul este ucrainean și l-ar fi atacat pe acest motiv. Rănile suferite au fost extrem de grave, medicii fiind nevoiți să îi îndepărteze globul ocular.

Ce reiese din rechizitoriu

Martorii și declarațiile oficiale arată că, în timpul altercației, atacatorul ar fi strigat că „urăște ucrainenii” și că victima nu ar trebui să locuiască în Polonia.



„Mykhailo F. a fost acuzat că a tras de mai multe ori în direcția victimei cu un pistol pneumatic Glock 17 V, calibrul 43, numărul JA044034, apoi a lovit-o cu pumnii și cu picioarele pe tot corpul, provocându-i vătămări corporale”, a declarat Karolina Stocka-Mycek, reprezentantă a Procuraturii Regionale din Wroclaw.

Arma folosită, un pistol pneumatic, nu necesita permis sau înregistrare.

Versiunea inculpatului și perspectivele procesului

În fața anchetatorilor, Mykhailo F. a respins acuzațiile de motivație etnică, susținând că ar fi acționat în legitimă apărare. În prezent, se află în arest preventiv.



„Pentru fapta de care este acuzat, Mykhailo F. riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 20 de ani”, a precizat Karolina Stocka-Mycek, scrie Gazeta Wroclawska.

