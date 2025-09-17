Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia

Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la expulzare în țara sa pentru încălcarea legislației aeriene poloneze prin trimiterea unei drone care a survolat clădiri guvernamentale din Varșovia, a comunicat miercuri poliția din Polonia, conform AFP.

Serviciile de protecție poloneze au fost alertate luni, când drona a fost observată deasupra unei clădiri unde se află cancelaria premierului Donald Tusk, birouri ale ministerului apărării și o reședință a președintelui Karol Nawrocki.

Cu numai câteva zile înainte, în spațiul aerian al Poloniei pătrunseseră circa 20 de drone rusești.

Un ucrainean și o bielorusă, reținuți de poliție

Luni, după neutralizarea dronei de la Varșovia, poliția poloneză i-a reținut pe tânărul ucrainean și pe o adolescentă belarusă în vârstă de 17 ani.

Inițial, Tusk afirmase că ambii suspecți sunt belaruși.

Ucraineanul, căruia nu i-a fost dezvăluită public identitatea, a fost condamnat la o amendă și expulzat în Ucraina, interzicându-i-se totodată accesul pe teritoriul polonez sau oriunde în spațiul Schengen timp de cinci ani. El „a încălcat legislația aeriană”, a explicat Jacek Wisniewski, purtător de cuvânt al poliției capitalei.

„Chiar de astăzi va fi predat grănicerilor ucraineni”, a precizat pentru AFP Dagmara Bielec, purtătoare de cuvânt a poliției poloneze de frontieră.

Adolescenta belarusă a fost eliberată de polițiști după ce a fost supusă unui interogatoriu, a declarat Wisniewski.

Potrivit EFE, incidentul s-a petrecut luni seara, în jurul orei locale 20.00, când agenți ai Serviciului de Protecție a Statului (SOP) au detectat și neutralizat o dronă care survola strada Parkowa și palatul prezidențial Belweder, o zonă de excludere aeriană din motive de securitate.

În urma incidentului, președintele polonez, conservatorul Karol Nawrocki, a criticat comunicarea cu guvernul premierului liberal Donald Tusk, afirmând că a aflat despre incident prin intermediul rețelelor sociale.

Cu puțin înainte de zborul dronei, la palatul prezidențial a avut loc o întrevedere între președintele Nawrocki și ministrul de Externe chinez, Wang Yi.

După intruziunea dronelor rusești, Regatul Unit și mai multe state din Uniunea Europeană, printre care Franța, Germania și Suedia au anunțat că își suplimentează contribuția la apărarea antiaeriană a Poloniei la frontiera de est cu Ucraina și Belarus, potrivit Agerpres.

Citește și: Polonia cere UE să renunțe complet la petrolul rusesc până în 2026

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News