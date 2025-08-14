Data publicării:

Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
pexels/ foto ilustrativ
pexels/ foto ilustrativ

Un român a fost arestat în Italia, după ce a sechestrat două persoane sub amenințarea cuțitului.

A cerut medicamentele amenințând cu un cuțit

Un român în vârstă de 46 de ani a amenințat cu un cuțit și a sechestrat un farmacist și un client pentru a obține analgezice în Italia. El a încercat să păcălească forțele de ordine la sosirea acestora, purtând un halat de farmacist, transmite presa italiană.

Bărbatul, aflat în regim de semilibertate, a fost arestat pentru tâlhărie calificată și sechestrare de persoane după incidentul petrecut într-o farmacie din Belluno, oraș aflat la 80 de kilometri de Veneția.

Alarmat, farmacistul a anunțat imediat carabinierii, după ce românul, încarcerat anterior, intrase în farmacie și, amenințând cu un cuțit, cerea medicamentele. Ulterior, un client a pătruns în farmacie și a fost obligat să rămână împreună cu farmacistul sub amenințarea agresorului, care manifesta semne de nervozitate.

Profitând de un moment de neatenție al românului, farmacistul a contactat serviciul de urgență pentru a alerta carabinierii, care au sosit rapid la fața locului.

Bărbatul a fost din nou arestat

În încercarea de a înșela autoritățile și de a evita verificarea, românul a îmbrăcat un halat de farmacist, dar a fost recunoscut și imediat arestat, fiind dus la sediul secției.

Cuțitul folosit a fost confiscat, iar după verificări suplimentare, bărbatul a fost dus înapoi în închisoare, la dispoziția autorităților judiciare.

Citește și: Români arestați în Olanda pentru înșelătorie. Metoda „inelului de aur” prin care își păcăleau victimele

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
14 aug 2025, 16:19
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
14 aug 2025, 15:53
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
14 aug 2025, 15:47
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
14 aug 2025, 15:15
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 14:32
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12 aug 2025, 12:47
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
12 aug 2025, 10:24
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
Cele mai noi știri
acum un minut
Româna, evaluată ca engleza sau franceza: Sistemul care schimbă regulile jocului. Cum poți obține certificatul care valorează oriunde
acum 17 minute
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
acum 24 de minute
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu”
acum 30 de minute
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
acum 36 de minute
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
acum 40 de minute
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
acum 52 de minute
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
acum 52 de minute
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
acum 4 ore 8 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 3 ore 33 minute
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel