Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest

Un român a fost arestat în Italia, după ce a sechestrat două persoane sub amenințarea cuțitului.
Un român în vârstă de 46 de ani a amenințat cu un cuțit și a sechestrat un farmacist și un client pentru a obține analgezice în Italia. El a încercat să păcălească forțele de ordine la sosirea acestora, purtând un halat de farmacist, transmite presa italiană.
Bărbatul, aflat în regim de semilibertate, a fost arestat pentru tâlhărie calificată și sechestrare de persoane după incidentul petrecut într-o farmacie din Belluno, oraș aflat la 80 de kilometri de Veneția.
Alarmat, farmacistul a anunțat imediat carabinierii, după ce românul, încarcerat anterior, intrase în farmacie și, amenințând cu un cuțit, cerea medicamentele. Ulterior, un client a pătruns în farmacie și a fost obligat să rămână împreună cu farmacistul sub amenințarea agresorului, care manifesta semne de nervozitate.
Profitând de un moment de neatenție al românului, farmacistul a contactat serviciul de urgență pentru a alerta carabinierii, care au sosit rapid la fața locului.
În încercarea de a înșela autoritățile și de a evita verificarea, românul a îmbrăcat un halat de farmacist, dar a fost recunoscut și imediat arestat, fiind dus la sediul secției.
Cuțitul folosit a fost confiscat, iar după verificări suplimentare, bărbatul a fost dus înapoi în închisoare, la dispoziția autorităților judiciare.
de Val Vâlcu
