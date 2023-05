Robert Negoiță: Pasajul rutier de la intersecția bd. Theodor Pallady cu str. Drumul între Tarlale este aproape gata / Video

„A venit o masă de aer, cu ploaie. Chiar și așa trebuie să lucrăm pentru că suntem la pasajul de la A2. Suntem aproape gata cu podul. Rampa dinspre București este gata. Mâine facem rampa dinspre Constanța. Mai avem de lucru aici la această butaforie care va face ca podul să arate frumos și special, astfel încât să ne facă plăcere, pentru că este intrarea în București și trebuie să fie o chestie umitoare”, a spus Robert Negoiță.

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a vorbit și despre palmierii din zonă.

„Iată plantele, vestitele plante. Trebuie să fie neapărat și cu palmieri, că altfel nu se mai vorbea nici de pod, nici de Hala Laminor dacă nu aveam palmierii. Cea mai bună investiție pe care am făcut-o sunt acești palmieri. Am avut o promovare cât nu am avut cu toate podurile, cu parcările, cu Hala Laminor și cu parcul acvatic. Doamne ajută! Cred că a fost o decizie foarte bună că am avut parte de mediatizare”, a adăugat Robert Negoiță.

VIDEO

VEZI ȘI: Robert Negoiţă: Am făcut plângeri la poliţie privind o soluţie pusă la rădăcina copacilor de pe strada Nicolae Teclu - Update / Video

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că a făcut plângeri la poliţie privind o soluţie pusă la rădăcina copacilor de pe strada Nicolae Teclu şi că a luat mostră pentru a fi analizată la laborator. Ulterior, edilul a venit cu precizări.

Update

'Vin cu info noi! De aceasta data, se pare ca nu am avut motive de ingrijorare: dupa verificari si discutii cu cei din zona, s-a lamurit despre ce substanta este vorba. Pe scurt, administratorii unei firme ce are sediul acolo au dat cu un ingrasamant, ni l-au aratat, iar politia a verificat si se confirma ceea ce au spus, deci nu este vorba de o substanta nociva. Cu toate acestea, chiar daca apreciem implicarea si grija si bunele intentii, fiindca au fost numeroase cazuri in care unii indivizi au otravit sau taiat copacii de pe domeniul public, facem apel la cei care vor sa ajute, sa nu actioneze fara a ne anunta sau cere voie sa se implice. Acum, repet, intentiile au fost bune, dar ne-am panicat cu totii pana s-a clarificat, tocmai din cauza ca am avut neplaceri cu diversi indivizi care au otravit copacii.', a revenit într-un comentariu la postarea sa de pe Facebook.

Citește continuare pe: https://www.dcnews.ro/robert-negoita-am-facut-plangeri-la-politie-privind-o-solutie-pusa-la-radacina-copacilor-de-pe-strada-nicolae-teclu-oameni-rai-ticalosi-video_916536.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News