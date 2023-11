Robert De Niro a explodat în sala de judecată! ”Rușine să-ți fie!” - VIDEO

De Niro a insistat că "niciodată nu a fost abuziv", dar a recunoscut că ar fi putut să o numească "răsfățată" atunci când a ratat o întâlnire din cauza faptului că ea nu l-a trezit.

"Am fost furios în acel moment", a spus el, potrivit Associated Press.

Actorul din Raging Bull și Taxi Driver a recunoscut faptul că a "certat-o" și că a fost "supărat", dar nu abuziv.

De Niro a respins sugestiile doamnei Robinson că timpul petrecut lucrând pentru el a fost unul de slujire fără sfârșit, a relatat Deadline.

"Ea sugerează că era în fața clădirii cu genunchii pe podea, frecând podeaua", a spus el.

"Nu a existat niciodată nicio obscenitate, lipsă de respect sau ciudățenii pe care încerci să le insinuezi", a declarat De Niro, înainte de a se uita la ea și de a exclama: "Rușine să-ți fie, Chase Robinson!"

El a recunoscut că i-a cerut să-l scarpine pe spate o dată sau de două ori când avea o mâncărime într-un loc pe care nu-l putea ajunge, dar a spus că "nu s-a întâmplat niciodată cu lipsă de respect".

Printre altele, doamna Robinson a afirmat că odată i-a cerut să-i aducă un martini de la restaurantul Nobu într-un Uber târziu în noapte.

"Ar putea fi", a răspuns De Niro, conform Times, susținând că utilizarea unui Uber era justificată.

Atunci când a fost întrebat despre faptul că a sunat-o de două ori pentru a-i cere să-i cumpere un bilet de autobuz fiului său adolescent, actorul a răspuns: "Și ce?" El a negat că știa că ea se afla la înmormântarea unui membru al familiei în acel moment.

???? Hollywood drama unfolds! Robert De Niro's explosive trial takes a wild turn as he admits to asking his former personal assistant to scratch his back. ???? Tempers flare, and the courtroom is in chaos. ???? pic.twitter.com/lX8F5fzPZa