Robert Cazanciuc, la 2 ani de la accidentul de la 2 Mai: Legea Anastasia a salvat vieți și sunt convins că o va face în continuare

Astăzi se împlinesc doi ani de la tragedia din stațiunea 2 Mai, afirmă senatorul PSD, Robert Cazanciuc într-o postare pe pagina sa de socializare.

"Vlad Pascu, primul șofer cercetat în Legii Anastasia, baza a luat-o așteaptă sentința definitivă, la Curtea de Apel Constanța, peste doar două zile.

Cele accidente s-au petrecut la distanță de două săptămâni, primul fiind cel localitatea 2 Mai, iar al doilea, pe 27 spre 28 august 2023, comis de Eduard Palko, la Sântimbru, având victime trei cu vârste între 17 și 25 de ani. Ambele tragedii s-au produs la puțin peste o lună de intrare în vigoare a Legii Anastasia. Cei doi autori se află sub influența alcoolului, iar Vlad Pascu consumase și droguri”, afirmă senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Nu sunt singurele cazuri, pentru că în ultimii doi ani, au mai avut loc și alte accidente, provocate sub influența alcoolului sau a drogurilor ori chiar a ambelor. Cu toate acestea, Legea Anastasia a salvat vieți și convins că o va face în continuare, grație campaniilor de promovare a derulate în ultimii doi ani, susținute astfel de mediul de afaceri, precum și numărul de intensificări ale politicii publice, românești. pe șosele, din cauza alcoolului sau drogurilor, a scăzut în mod repetat în acești doi ani de când funcționează Legea Anastasia, fiind salvate practic peste 100 de vieți.

Sper că aceste condamnări vor fi și ele un factor descurajator pentru teribiliștii care, inconștienți și iresponsabili, se urcă la volan după ce au consumat alcool sau droguri, ori nu au permis, precum femeia care are, cu un an înainte de intrarea în vigoare, ucidea pe fetița care avea să aibă numele legii. Pedeapsa complementară la închisoarea cu executare, de anulare a permisului până la 10 ani ar trebui să îi descurajeze și mai mult.

Mi-aș dori să continuem acest parteneriat public-privat și campania națională de promovare a efectelor Legii Anastasia care poate duce și pe mai departe la scăderea numărului de accidente mortale, ceea ce va face ca România să coboare de pe locul întâi la decesul pe drumurile publice, în Europa".

Toți cei care doresc să participe la această campanie pot transmite adresa: [email protected].

