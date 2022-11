Riscul unui blackout. Directorul Hidroelectrica: Nu se pune problema în România. Ne putem ajuta și vecinii

„Dacă discutăm de blackout, atunci este o poveste, dacă discutăm de partea comercială, atunci este cu totul altceva și ține de mecanismele de funcționare a pieței de energie și de reglementări. Din punct de vedere al blackout-ului, așa cum am spus-o și în alte situații, nu se pune problema ca în România să se întâmple o astfel de chestiune, pentru că, din punct de vedere tehnic, toți producătorii de energie, împreună cu dispecerul național și operatorii sunt pregătiți, ca în fiecare an, pentru a face față provocărilor iernii. Suntem la un nivel de stocare în lanț comparabil cu ceea ce Hidroelectrica avea în 2018, deci este o situație în parametrii cu care eram obișnuiți.

Grupuri în revizie sunt întotdeauna, există și revizii, există și închideri de fiecare dată când au fost astfel de vârfuri chiar și importul a fost o soluție, deci nu se poate pune problema de blackout. Sunt chestiuni care se reglementează, ați văzut că în anumite situații chiar am putut ajuta și vecinii”, a spus Bogdan Badea, directorul Hidroelectrica, la Antena 3 CNN.

Stinge România lumina la iarnă? Ce se întâmplă cu gazul și energia electrică în țara noastră. Informații din Guvern. ”Problema fundamentală nu e aprovizionarea”

România se bucură de resurse de gaz, însă e de ajuns? Iată ce ne-a dezvăluit consilierul de stat în Cancelaria prim-ministrului Nicolae Ciucă, Iulian Chifu, acum două săptămâni.

Analizând situația energetică a României în context internațional, ca urmare a războiului Rusia - Ucraina, ce a dus la o criză energetică majoră în Europa, dar și la inflație, analistul de politică externă Iulian Chifu, consilier de stat în Guvernul României și un apropiat și vechi prieten al premierului Nicolae Ciucă, a subliniat că problema României nu va fi aprovizionarea, ci prețul.

”România are două profituri majore: are gaz, 80% din gazul intern, la care se adaugă 10% prin deschiderea off-shore-ului, în iunie. Are și alte resurse de gaz, iar datele arată că ne apropiem de rezerva de 80% de gaz în depozite, de unde se extrag pe timpul iernii. Iarna consumăm gazul obișnuit, care se extrage și iarna, gazul din rezerve, la care adaugăm un anumit tip de import sau găsim variante alternative de a compensa necesarul când consumul o impune.

Problema fundamentală a României nu este nici în zona gazului, nici în zona energiei, ca aprovizionare, cât este în zona prețului, iar, la capitolul preț, sigur, suntem în piață comună. Indiferent că extrag sau produc în România, prețul e cel de piață. Dacă ai un preț mai mic, curentul și gazul fug unde obțin un preț mai bun. Deci suntem pe o piață comună. E adevărat, pe dimensiunea aceasta există dezbateri, (...) dar e vorba de un anumit tip de limitare a prețului și anumite formule de economisire sau de schimbare a categoriei energetice (vezi discursul Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, n.r.). Acest lucru face ca întreaga piață să se limiteze și acest lucru se întâmplă și-n România. Dar nu uitați că măsurile Guvernului vin și acoperă diferența de cheltuială pentru 90% din cetățenii României. (...)

La capitolul energiei electrice, evaluarea este că nu ne așteptăm la probleme în această iarnă. Nu a existat niciun fel de discuție care să implice un deficit. (...) Bilanțul arată cel puțin echilibrat” a spus Iulian Chifu, în interviul acordat DCNews și DefenseRomania.

