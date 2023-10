Reuters: Incidente în nordul Israelului. Update: Țara anunță că se pregătește pentru un război pe două fronturi / video

Update:

Forțele de Apărare Israeliene au revenit la avertismentul anterior cu privire la un incident de securitate în nord.

Un purtător de cuvânt a spus că alertele de raid aerian care au fost emise ar putea să fi funcționat defectuos.

Anterior, cetățenii au fost îndemnați să se adăpostească după ce „aeronave ostile” au intrat din Liban.

Dar armata țării a clarificat mai târziu că racheta a fost lansată din Gaza

Au fost exprimate îngrijorări că Israelul va fi forțat să ducă un război pe două fronturi dacă Hezbollah decide să profite de situația actuală a țării. Grupul deja a recunoscut că a tras focuri asupra Israelului și, în ultima oră, cetățenii din nordul țării au fost îndemnați să se adăpostească din cauza „avioanelor ostile” care intră din Liban, conform Sky News.

Mark Regev, consilier principal al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a declarat pentru Sky News că este „îngrijorat de ceva vreme” că Hezbollah „va escalada situația”.

„Nu vrem să vedem o escaladare în nord, dar dacă este forțat un război pe două fronturi, nu vom fi surprinși. Suntem pregătiți, suntem pregătiți și vom învinge”, a spus el.

„Nu este ușor, dar nici un război nu este niciodată ușor. Ne-am planificat posibilitatea... și putem lupta, dacă este necesar, un război pe două fronturi”, a mai sous el.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat miercuri că trebuie evitată o escaladare a conflictului din Israel și că este îngrijorat de atacurile raportate asupra Israelului din sudul Libanului.

„Facem apel la toate partidele și la cei care au o influență asupra acelor partide, să evite orice escaladare”, a spus el.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus că se așteaptă ca răspunsul Israelului să fie direct proporțional cu cel al Hamas.

„Am văzut tiruri de rachete venind din sudul Libanului... în nordul Israelului. În mod evident, urmărim asta cu mare îngrijorare. Nu vrem să vedem acest conflict extins sau extins“, a spus Kirby într-un interviu pentru MSNBC.

Armata israeliană neagă existența oricăror încercări de infiltrare în nordul Israelului

Rezidenții din Ma'alot-Tarșiha au fost avertizați să rămână în case, să închidă ușile și să fie atenți la persoane infiltrate.

Miercuri, Brigăzile Qassam, aripa armată a grupului islamist palestinian Hamas, au anunțat că au lansat un atac cu o rachetă R-160 asupra orașului Haifa din nordul Israelului.

Președintele SUA, Joe Biden, a menționat că Statele Unite continuă să urmărească situația din Israel și a adăugat că a discutat cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu mai devreme, miercuri. Aceasta a fost cea de-a patra conversație dintre cei doi lideri în ultimele zile.

Potrivit Reuters, mai multe proiectile au căzut, miercuri seară, în nordul Israelului.

În mai multe orașe au sunat sirenele și, de asemenea, au fost transmise și mesaje de alertă pe telefoanele cetățenilor.

Apărarea antiaeriană israeliană a semnalat intrarea, dinspre Liban, a unor vehicule aeriene.

Israelul a îndemnat cetățenii din nord să se adăpostească după ce „aeronave ostile” au intrat din Liban, scrie Sky News.

Reamintim că mii de cetățeni israelieni se întorc în aceste zile în țară, pe fondul mobilizării convocată de conducerea statului pentru o contraofensivă în Fâșia Gaza.

