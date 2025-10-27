€ 5.0848
Data publicării: 13:33 27 Oct 2025

Retailerii europeni cer o aplicare mai fermă a legislației UE și naționale împotriva concurenței neloiale din țările terțe
Autor: Alexandra Curtache

online-shopping---cumparaturi-online_97144300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @dashu83
 

EuroCommerce cere aplicarea strictă a regulilor UE pentru a opri concurența neloială a comercianților din țări terțe, care afectează siguranța consumatorilor și piața unică.

EuroCommerce, organizația care reprezintă vocea comerțului cu amănuntul și en gros din Europa, a prezentat astăzi un set de recomandări juridice menite să consolideze aplicarea regulilor Uniunii Europene pentru a asigura o concurență echitabilă pe piața unică.

Inițiativa vine în contextul creșterii accelerate a numărului de colete individuale care intră în UE și al impactului major pe care comercianții și platformele din afara Uniunii îl au asupra siguranței consumatorilor și competitivității comerțului european.

Christel Delberghe, director general al EuroCommerce, a declarat:

„Astăzi, EuroCommerce a lansat recomandările sale juridice pentru a sprijini condiții egale de concurență în comerțul european. Acest document ar trebui să fie o lectură obligatorie pentru factorii de decizie din UE, deoarece sectorul nostru suferă enorm din cauza concurenței neloiale venite din partea comercianților și platformelor din țările terțe. Această situație pune în pericol și siguranța consumatorilor, subminând totodată competitivitatea retailerilor europeni”.

Campania #Compliance4All cere aplicarea unitară a regulilor

Recomandările se bazează pe campania în curs a EuroCommerce, #Compliance4All, lansată în octombrie 2024. Campania solicită o aplicare mai riguroasă a normelor existente și o mai bună coordonare între autoritățile competente la nivelul UE și al statelor membre, precum și între domeniile de aplicare – de la legislația privind produsele și protecția consumatorilor, până la reglementările de mediu, digitale, privind protecția datelor, fiscalitatea și taxele vamale.

Documentul publicat propune măsuri legislative concrete care să contribuie la o aplicare eficientă și coerentă a regulilor UE pentru toți actorii de pe piață, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.

Protecția consumatorilor, prioritate în revizuirea legislației europene

EuroCommerce subliniază, de asemenea, importanța consolidării aplicării normelor privind protecția consumatorilor prin viitoarea revizuire a mecanismului de Cooperare pentru Protecția Consumatorilor (CPC). Împreună cu BEUC și BusinessEurope, organizația a cerut o revizuire rapidă. Deși aceasta nu a fost inclusă în Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2026, prezentat în această săptămână, EuroCommerce se așteaptă ca Executivul European să inițieze procesul în concordanță cu așteptările mediului de afaceri și ale consumatorilor.

Delberghe a adăugat:

„Factorii de decizie din UE trebuie să se întrebe cum vor să arate sectorul de retail european în 2030. Fără măsuri decisive, majoritatea consumatorilor europeni își vor cumpăra produsele online de la operatori care nu țin cont de siguranță sau sustenabilitate. Concurența neloială amenință, de asemenea, magazinele fizice și vitalitatea orașelor noastre. Îi îndemnăm pe decidenți să țină cont de recomandările noastre și să acționeze acum!”

