Republica Moldova nu exclude deconectarea orașelor de la energie

Andrei Spînu vorbeşte despre efectele grave ale războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova, subliniind că populaţia moldoveană resimte urmările conflictului generat de forţele armate ruse aproape la fel ca ucrainenii.



Referindu-se la perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vicepremierul de la Chişinău reiterează că acest lucru "nu poate să se întâmple fără România".

„Sincer vorbind, noi luăm în calcul toate scenariile, inclusiv deconectări în lanţ, aşa ca să păstrăm echilibrul sistemului electro-energetic. Ce facem la moment este că, chiar azi comisia de situaţie excepţională a luat anumite decizii, aşa cum aţi menţionat, de reducere a iluminatului stradal, a iluminatului decorativ, iluminatului publicitar, pentru a reduce consumul de energie electrică, dar nu excludem faptul că vom fi într-o situaţie în care să deconectăm oraşe sau sate în totalitate de la energia electrică în anumite ore pentru a reduce consumul.

Toată lumea ar putea fi afectată, atât operatorii industriali, cât şi cetăţenii, dar, repet, este un scenariu pe care noi nu ni-l dorim şi în acest sens căutăm soluţii, dar este un scenariu pe care noi îl aşteptăm şi ne pregătim pentru el”, a spus Spînu.

Maia Sandu anunță planul în cazul unei invazii rusești: Vom lua măsurile de protecţie disponibile

Dacă Rusia va îndrăzni să atenteze la suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, autorităţile vor pune în aplicare măsurile de protecţie disponibile, a declarat luni preşedintele Maia Sandu în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său georgian, Salome Zurabişvili, aflată într-o vizită la Chişinău, relatează Deschide.md.

'Siguranţa cetăţenilor este principala preocupare... Am făcut solicitări către parteneri ca să consolidăm capacităţile de apărare inclusiv pe această dimensiune. Avem discuţii destul de bune, când o să avem rezultate concrete vă vom anunţa. Sper că nu vom ajunge în această situaţie, dar dacă Rusia va îndrăzni să atenteze la suveranitatea şi integritatea teritorială a R. Moldova, vom pune în aplicare măsurile de protecţie' a declarat Maia Sandu.



Întrebată ce măsuri au fost luate de autorităţi la o săptămână după ce trei rachete ruseşti au traversat spaţiul aerian al R. Moldova pentru a lovi ţinte în Ucraina, ea a spus că se face tot posibilul pentru a fi asigurată securitatea R. Moldova şi a cetăţenilor săi.



La rândul său, preşedintele Georgiei, Salome Zurabişvili, a declarat că încălcarea spaţiului aerian al unei ţări este acelaşi lucru cu încălcarea integrităţii teritoriale.



'Pentru noi nu este ceva nou, avem regiuni ocupate, se întâmplă constant astfel de lucruri la noi. Răspunsul meu în această situaţie ar fi să dăm dovadă de şi mai multă solidaritate între noi şi UE' a declarat Zurabişvili.



În aceeaşi conferinţă de presă, Maia Sandu a subliniat riscurile de securitate pe care le reprezintă cetăţenii ruşi care vor să fugă de mobilizarea lui Putin în R. Moldova.



'Riscurile de securitate sunt mai mari astăzi. Este pus în aplicare un filtru care să asigure că oamenii care vor să destabilizeze situaţia să nu poată ajunge în R. Moldova. Dar sunt şi mulţi cetăţeni ai R. Moldova care au şi cetăţenia Rusiei şi vor să se întoarcă acum acasă. Lucrurile sunt ţinute sub control. Vom monitoriza în continuare situaţia', a afirmat ea.



Salome Zurabişvili a declarat că războaiele nu îşi au locul în lumea modernă şi că agresiunea rusă provine din secolul trecut.



'Războiul din Ucraina reprezintă un pericol pentru securitatea noastră, pentru Europa şi pentru toată lumea. Nu trebuie să învingă inumanitatea. E o provocare mare pentru noi, care avem teritorii ocupate. Aş vrea să condamn agresiunea rusă şi anexarea teritoriilor ucrainene. Pentru noi e cel mai important să fim solidari. Războiul din Ucraina e o provocare foarte mare, dar măcar Europa a văzut faţa reală a Rusiei. Noi o ştim, am trecut prin războaie şi ocupaţie. Europa a crezut că Rusia poate fi un partener, dar războiul a schimbat această viziune', a declarat Zurabişvili.



Cei doi preşedinţi au convenit să intensifice legăturile moldo-georgiene în domeniul comercial-economic şi să facă schimb de experienţă în combaterea propagandei şi a dezinformării. Aceasta este prima vizită a unui preşedintele georgian la Chişinău în ultimii 12 ani, notează Deschide.md.

