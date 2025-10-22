Republica Moldova, în vizorul Rusiei? Avertismentul unui fost ambasador

Mihai Gribincea, fost ambasador al Republicii Moldova în România, a avertizat la Miercurea-Ciuc că țara sa ar putea fi următoarea țintă a expansiunii ruse, având în vedere menținerea trupelor Moscovei în Transnistria și discursul tot mai asemănător cu cel din perioada premergătoare invaziei Ucrainei.

„Eu consider că Republica Moldova poate cădea victimă a expansiunii ruse, pentru că atât oficialii de la Moscova, de la Preşedinţie, cât şi de la Ministerul de Externe la adresa Republicii Moldova folosesc un limbaj care aminteşte foarte mult de limbajul pe care-l folosea Rusia la adresa Ucrainei înainte de invazia din februarie 2022", a spus Mihai Gribincea.

Acesta a atras atenția că televiziunile ruse au prezentat frecvent hărți pe care Republica Moldova „era colorată în culori alături de sudul Ucrainei sau ţărmul de nord al Mării Negre, aşa numita Novorusia".

„Ruşii nu ascund faptul că îşi doresc ocuparea Odesei şi a întregului ţărm al Mării Negre, pentru a face joncţiune cu Transnistria. Dar, ocupând Transnistria, evident că nu i-ar impedica să treacă Nistru să ocupe şi Republica Moldova, pentru că, iarăşi, conform ideologiei propagate de Rusia, Moldova este văzută ca un teritoriu istoric al Rusiei, îşi menţin acolo trupele în Transnistria, deci sunt toate ingredientele, dacă pot spune aşa, că Moldova ar putea cădea victimă expansiunii ruseşti", a mai spus Mihai Gribincea.

El este de părere că un astfel de scenariu rămâne improbabil cât timp Ucraina continuă să reziste invaziei ruse.

„Avem în prezent Ucraina care rezistă şi, atâta timp cât rezistă Ucraina, sunt sigur că acest pericol al ocupării Moldovei de către Rusia nu există", a spus Mihai Gribincea.

Referitor la riscul unui atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO, fostul ambasador a afirmat că „Rusia în prezent este prea slabă ca să-şi permită o asemenea aventură".

De asemenea, el a remarcat unitatea țărilor NATO, pe care Rusia nu o poate ignora, și a avertizat că Moscova ar putea lansa provocări pentru a testa aplicabilitatea articolului 5 din Tratatul NATO.

„Pentru a vedea răspunsul NATO ar putea să existe nişte provocări, pentru a testa disponibilitatea ţărilor NATO de a se implica într-un conflict cu Rusia sau nu", a spus Mihai Gribincea.

Fostul ambasador al Republicii Moldova în România a fost prezent la Miercurea-Ciuc, la un eveniment organizat de Filiala Harghita a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria", parte a unei serii de manifestări intitulate „Carte, cinste cui te-a scris".