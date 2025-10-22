€ 5.0831
|
$ 4.3835
|
 
Data publicării: 23:28 22 Oct 2025

Republica Moldova, în vizorul Rusiei? Avertismentul unui fost ambasador
Autor: Elena Aurel

republica moldova harta steag Sursa foto: https://www.freepik.com; @aileenchik
 

Fostul ambasador al Republicii Moldova în România a avertizat că Republica Moldova riscă să devină victima expansiunii ruse, din cauza prezenței trupelor Moscovei în Transnistria și a retoricii tot mai agresive a Rusiei.

Mihai Gribincea, fost ambasador al Republicii Moldova în România, a avertizat la Miercurea-Ciuc că țara sa ar putea fi următoarea țintă a expansiunii ruse, având în vedere menținerea trupelor Moscovei în Transnistria și discursul tot mai asemănător cu cel din perioada premergătoare invaziei Ucrainei.

„Eu consider că Republica Moldova poate cădea victimă a expansiunii ruse, pentru că atât oficialii de la Moscova, de la Preşedinţie, cât şi de la Ministerul de Externe la adresa Republicii Moldova folosesc un limbaj care aminteşte foarte mult de limbajul pe care-l folosea Rusia la adresa Ucrainei înainte de invazia din februarie 2022", a spus Mihai Gribincea.

Acesta a atras atenția că televiziunile ruse au prezentat frecvent hărți pe care Republica Moldova „era colorată în culori alături de sudul Ucrainei sau ţărmul de nord al Mării Negre, aşa numita Novorusia".

„Ruşii nu ascund faptul că îşi doresc ocuparea Odesei şi a întregului ţărm al Mării Negre, pentru a face joncţiune cu Transnistria. Dar, ocupând Transnistria, evident că nu i-ar impedica să treacă Nistru să ocupe şi Republica Moldova, pentru că, iarăşi, conform ideologiei propagate de Rusia, Moldova este văzută ca un teritoriu istoric al Rusiei, îşi menţin acolo trupele în Transnistria, deci sunt toate ingredientele, dacă pot spune aşa, că Moldova ar putea cădea victimă expansiunii ruseşti", a mai spus Mihai Gribincea.

El este de părere că un astfel de scenariu rămâne improbabil cât timp Ucraina continuă să reziste invaziei ruse.

„Avem în prezent Ucraina care rezistă şi, atâta timp cât rezistă Ucraina, sunt sigur că acest pericol al ocupării Moldovei de către Rusia nu există", a spus Mihai Gribincea.

Referitor la riscul unui atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO, fostul ambasador a afirmat că „Rusia în prezent este prea slabă ca să-şi permită o asemenea aventură".

De asemenea, el a remarcat unitatea țărilor NATO, pe care Rusia nu o poate ignora, și a avertizat că Moscova ar putea lansa provocări pentru a testa aplicabilitatea articolului 5 din Tratatul NATO.

„Pentru a vedea răspunsul NATO ar putea să existe nişte provocări, pentru a testa disponibilitatea ţărilor NATO de a se implica într-un conflict cu Rusia sau nu", a spus Mihai Gribincea.

Fostul ambasador al Republicii Moldova în România a fost prezent la Miercurea-Ciuc, la un eveniment organizat de Filiala Harghita a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria", parte a unei serii de manifestări intitulate „Carte, cinste cui te-a scris".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Mihai Gribincea
republica moldova
federatia rusa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 53 minute
Rețetă de waffles sărate - gustarea perfectă pentru copii și adulți
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Republica Moldova, în vizorul Rusiei? Avertismentul unui fost ambasador
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Alertă în Sectorul 5, la un fast-food dintr-un centru comercial! Alarmă falsă: De unde provenea mirosul
Publicat acum 1 ora si 46 minute
O româncă a intrat în greva foamei pentru soțul ei: „Viața unei persoane nu poate valora mai puțin decât un permis suspendat”
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Reforma pensiilor magistraților nu trebuie privită cu suspiciune”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 20 Oct 2025
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 20 Oct 2025
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close