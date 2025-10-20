€ 5.0890
Data actualizării: 15:53 20 Oct 2025 | Data publicării: 15:28 20 Oct 2025

Reprezentanții Consiliului Județean, evaluare cu jandarmi la Affidea
Autor: Alexandra Firescu

affidea foto focuspress
 

Este a doua încercare de evaluare efectuată de Consiliul Județean Constanța.

Consiliul Județean Constanța a încercat, din nou, astăzi, evaluarea la centrul medical Affidea. La data programării inițiale, comisia nu a fost lăsată să intre în sediu. Echipa aflată în teren a fost condusă chiar de către președintele CJ Constanța, Florin Mitroi. Acesta a precizat că, după ce se termină studiul de fezabilitate și raportul de evaluare, CJ va decide dacă este oportună sau nu procedura de expropriere. 

Vorbim despre un spațiu pe care reprezentanții Affidea trebuiau să îl elibereze. Astăzi, reprezentanții Consiliului Județean au mers însoțiți cu jandarmi pentru a putea efectua procedura oficială. 

Este vorba despre o expropriere a Spitalului Județean, una dintr-un calup!

Consiliul Județean Constanța se află în faza studiului de fezabilitate, acesta fiind primul pas pentru stabilirea valorii bunurilor ce urmează a fi expropriate și a conformității acestora cu scopul exproprierii, notează presa locală

Expertul tehnic care realizează studiul de fezabilitate trebuie să vadă bunurile pentru a le putea evalua corect.

Conducerea AffIdea Constanța nu vrea să transmită nicio reacție. 

