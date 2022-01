Reportul la Joker a ajuns la peste 6,46 milioane de euro

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30. Duminică, 9 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 ianuarie, Loteria Română a acordat 25.464 de câştiguri în valoare totală de peste 1,99 milioane lei.



La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,16 milioane lei (peste 842.400 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,97 milioane de lei (peste 602.600 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 31,94 milioane lei (peste 6,46 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 288.000 de lei (peste 58.200 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41.000 de lei, iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 20.500 de lei. La Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 83.300 de lei (peste 16.800 de euro).



La tragerea Joker de joi, 6 ianuarie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 247.828,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Comanesti, jud. Bacău.



Tot la tragerea Joker, la categoria a III-a s-au înregistrat două câştiguri a câte 198.262,65 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Crevedia, jud. Dâmboviţa şi o agenţie loto din Tulcea.

Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 6 ianuarie, 2022

Numerele extrase, joi, 6 ianuarie, 2022:

Loto 6/49

44. 36. 29. 25. 34. 14.

Loto 5/40

10. 27. 33. 3. 2. 26.

Joker

41. 28. 16. 39. 20. + 1

Noroc

7. 3. 7. 5. 0. 6. 0.

Super noroc

1. 7. 9. 7. 4. 3

Noroc plus

5. 2. 2. 1. 5. 2.

