Remediu cu miere și semințe de in pentru colon iritabil. Cum se prepară și când trebuie consumat

Cauți un remediu cu miere și semințe de in pentru colon iritabil? Ai ajuns în locul potrivit. În articolul de astăzi vei descoperi cum să prepari cel mai bun remediu pentru această afecțiune des întâlnită.

Colonul iritabil reprezintă o afecțiune digestivă inflamatorie, care se caracterizează prin durere abdominală, flatulență și diaree. Astfel de manifestări sunt dependente de ingestia alimentară. Pe lângă simptomele menționate, intestinul iritabil se poate manifesta și prin constipație, senzație de defecație incompletă, prezența mucusului în scaun și senzație de greață. De asemenea, în cazul acestei afecțiuni, sunt întâlnite și manifestări extraintestinale, cum ar fi: oboseală cronică, anxietate, depresie, cefalee, tulburări de somn. Acestea afectează starea generală a pacientului, în aceeași măsură ca cele specifice tractului gastrointestinal. De aceea, dacă te confrunți cu această afecțiune, apelează cu încredere la remediile naturiste.

Mierea este un remediu excelent atât pentru răceli, gripe sau arsuri, cât și pentru colonul iritabil. În combinație cu semințele de in, mierea ajută la detoxifierea organismului, redându-i sănătatea și starea de bine.

Remediu cu miere și semințe de in pentru colon iritabil

Colonul este responsabil de absorbția apei și a electroliților, dar și de depozitarea materiilor fecale, până când sunt eliminate. Mișcările de la nivelul acestuia sunt lente, iar iritarea nu face decât să ducă la tulburări gastrointestinale și, în unele cazuri, chiar la cancer. De aceea, este necesar să iei măsuri și să încerci următorul remediu.

Pentru prepararea acestuia ai nevoie de o ceașcă cu apă, o lingură de miere organică, o lingură de semințe de in și un măr verde.

Primul pas este să cureți mărul și să îl pui, împreună cu celelalte ingrediente, la blender. Așa vei obține un suc extraordinar, atât pentru sănătatea colonului, cât și pentru cea a întregului organism. Consumă acest suc de două ori pe săptămână. În timp, vei observa o îmbunătățire a stării de sănătate, pentru că vei avea un colon detoxifiat.

Remediu cu semințe de in pentru curățarea colonului și pentru slăbit

În cazul în care îți dorești să slăbești, dar în același timp să îți cureți și colonul, încearcă un remediu extraordinar pe bază de semințe de in. Acestea sunt un adevărat agent anticancer, care grație conținutului bogat de acizi grași Omega-3 reglează fluxul de estrogen. În plus, semințele de in se fac „vinovate” de reglarea tensiunii arteriale, au efect energizant, contribuie la echilibrarea metabolizării grăsimilor și sunt bogate în calciu.

Aceste semințe sunt considerate superalimente, deoarece conțin mai multe fibre alimentare decât celelalte cereale. Sunt indicate în curele de slăbire, fiindcă scad colesterolul și previn constipația.

Important de precizat este că semințele de in reduc riscul apariției cancerului de sân, de prostată, de plămâni și de colon.

Remediul se prepară astfel: fierbe o linguriță de semințe de in cu o ceașcă de apă; în momentul în care amestecul capătă o consistență vâscoasă, strecoară lichidul și bea-l pe stomacul gol, înainte de micul dejun. Preparatul trebuie consumat în fiecare zi, timp de o lună. Vei slăbi 5 kilograme, însă trebuie să urmezi și o dietă sănătoasă, să faci sport și să bei doi litri de apă zilnic.

Atenție! Acest remediu are efect laxativ, ceea ce înseamnă că vei merge mai des la toaletă

