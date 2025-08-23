Data publicării:

EXCLUSIV  Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Noile reguli europene pentru mass-media, care urmăresc garantarea libertății și independenței presei, urmează să fie implementate la nivelul întregului bloc comunitar, inclusiv România. Monica Cercelescu, avocat specializat în dreptul comunicării, a explicat în exclusivitate la DC News în ce constă acest set de reguli.

Vedem deja că apar conflicte și procese în domeniul publicității și al presei, iar instituțiile europene, prin Bruxelles, intervin și pe această zonă. Chiar dacă efectele nu se resimt încă pe deplin, parcursul de aliniere la regulile și structurile Uniunii Europene este deja început. După aplicarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal și a reglementărilor din sfera publicității, urmează acum un nou pachet de reguli destinat presei și mijloacelor de informare. În consecință, toate țările membre, inclusiv România, vor trebui să instituie autorități responsabile care să reglementeze activitate presei. Despre aceste schimbări a vorbit Monica Cercelescu, avocat specializat în dreptul comunicării, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru DC News, moderat de jurnalistul Val Vâlcu.

"Un regulament menit să garanteze libertatea, independența și pluralismul presei"

“Este un regulament menit să garanteze libertatea, independența și pluralismul presei. În primul rând, e important să stabilim domeniul de aplicare. Acesta se referă în special la presa tradițională, deci la ziare, reviste, TV, radio și așa mai departe. Nu vorbim aici de influencerii de pe TikTok. Trebuie să o spun de la început: un regulament, spre deosebire de o directivă europeană, este de imediată aplicare în toate țările. Se aplică direct. Nu trebuie nicio lege de transpunere. Totuși, una este aplicarea, iar alta este implementarea. Trebuie implementat într-un fel, pentru că regulamentul nu poate acționa singur.

De exemplu, el presupune foarte multe obligații de transparență a ziarelor, a televiziunilor, care trebuie să facă publică sursa finanțării. Până acum era ‘poate să facă publică sursa finanțării’, iar acum este obligatoriu. Trebuie să facă publice contractele de publicitate. Deci, transparența stă în mijlocul acestui regulament, tocmai pentru a evita influența politică. Ceea ce se simte la noi, spre deosebire de alte țări, ceea ce se vede, de fapt, este o pasivitate totală a autorităților în această privință. Dacă până acum, în alte țări, regulamentul a fost implementat deja, cu structuri și autorități care să coordoneze aplicarea lui, la noi nu am văzut nimic până acum, în afară de un comunicat al Ministerului Culturii, care nici nu știu cât este de competent în zona asta. În comunicat ni se spune ‘ne vom ocupa’ și cam atât.

Este nevoie de un astfel de cadru. Regulamentul Mass Media sau EMFA, cum i se mai spune, se ocupă aproape exclusiv, deși vizează indirect și dezinformarea, cu asigurarea libertății și independenței presei și mass-mediei clasice. Este o protecție împotriva partidelor și companiilor care pot influența presa pentru a dirija opinia publică”, a explicat Monica Cercelescu.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Youtube video image

Comentarii

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

