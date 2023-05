”Regină” sau ”Regină Consort”? Ce titlu va avea Camilla, a doua soție a Regelui Charles

Deși sună mai oficial decât ”regina consort”, schimbarea titlurilor nu înseamnă nicio diferență practică în rolul proaspetei regine în vârstă de 75 de ani.

Schimbarea marchează o piatră de hotar în drumul de decenii al Camillei către reabilitarea imaginii ei - de la cineva insultat cândva ca cealaltă femeie din prima căsătorie a lui Charles cu Prințesa Diana, până la un membru regal înalt, în mare măsură acceptat de publicul britanic.

Întrebarea ce titlu va avea Camilla când Charles va deveni rege a fost mult timp un subiect de dispută, din cauza sensibilității cu privire la statutul ei de a doua soție a lui Charles.

Camilla și primul ei soț, Andrew Parker-Bowles, au divorțat în 1995, la scurt timp după ce Charles a acordat un interviu de televiziune exploziv în care recunoștea relația cu Camilla.

Charles și Diana au divorțat în anul următor. În 1997, a existat o revărsare globală de durere când Diana a murit într-un accident de mașină. Camilla și Charles au așteptat până în 2005 pentru a se căsători în cadrul unei ceremonii civile private.

Timp de mulți ani, nu a fost clar dacă Camilla va fi în cele din urmă... Regina Camilla

Potrivit AP News, Regina Elisabeta a II- a a rezolvat problema anul trecut, când i-a dat binecuvântarea Camillei să fie cunoscută drept Regina Consort. Susținerea a fost văzută pe scară largă ca un semn oficial că Familia Regală a acceptat-o ​​în sfârșit pe Camilla ca membru înalt respectat.

Luna trecută, invitațiile oficiale de încoronare ale Palatului Buckingham s-au referit pentru prima dată la Camilla drept ”Regina Camilla”. La acea vreme, presa britanică a raportat că oficialii palatului au considerat că este un moment potrivit pentru a introduce titlul, deoarece au trecut câteva luni de la moartea lui Elizabeth, în septembrie.

Cea mai recentă regină consort din istoria Marii Britanii a fost soția lui George al VI-lea, Regina Elisabeta, care era cunoscută drept ”Regina” și mai târziu Regina Mamă.

